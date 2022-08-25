Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220825/1060402889.html
'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak
'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T23:21+0300
2022-08-25T23:21+0300
multimedya
nemrut dağı
adıyaman
unesco
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060401501_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c00ad394d16f3ed7780af68017bb65c1.jpg
23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi. Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.
nemrut dağı
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060401501_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ed8d70f68d749574ccc3df4a4da9fca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, nemrut dağı, adıyaman, unesco
фото, nemrut dağı, adıyaman, unesco

'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

23:21 25.08.2022
Abone olTelegram
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor.
23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi.

Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
1/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
2/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
3/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
4/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
5/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
6/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
7/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
8/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
9/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
10/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
11/12
© AA
© AA
Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Sputnik Türkiye
12/12
© AA
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала