https://sputniknews.com.tr/20220825/1060402889.html

'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T23:21+0300

2022-08-25T23:21+0300

2022-08-25T23:21+0300

multimedya

nemrut dağı

adıyaman

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060401501_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c00ad394d16f3ed7780af68017bb65c1.jpg

23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi. Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.

nemrut dağı

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, nemrut dağı, adıyaman, unesco