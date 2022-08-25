'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi. Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor.
23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi.
Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.