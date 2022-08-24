https://sputniknews.com.tr/20220824/universite-hastanelerinde-calisan-saglik-personeline-ek-odeme-1060343266.html
YÖK Başkanı Özvar: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli ek ödemeden yararlanabilecek
YÖK Başkanı Özvar: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli ek ödemeden yararlanabilecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:54+0300
2022-08-24T18:54+0300
2022-08-24T19:02+0300
erol özvar
yök
ek ödenek
üniversite
hastane
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054916188_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_ca8b5bad292652f2816f66b22ff28cd3.jpg
YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin döner sermaye ek ödemesinden yararlanacağını duyurdu.Özvar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan^'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054916188_0:0:1077:808_1920x0_80_0_0_362e8b1d90909d6609dbc3fe3e861942.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erol özvar, yök, ek ödenek, üniversite, hastane
erol özvar, yök, ek ödenek, üniversite, hastane
YÖK Başkanı Özvar: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli ek ödemeden yararlanabilecek
18:54 24.08.2022 (güncellendi: 19:02 24.08.2022) Abone ol
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin döner sermaye ek ödemesinden yararlanacağını duyurdu.
Özvar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan^'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.
Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."