https://sputniknews.com.tr/20220824/universite-hastanelerinde-calisan-saglik-personeline-ek-odeme-1060343266.html

YÖK Başkanı Özvar: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli ek ödemeden yararlanabilecek

YÖK Başkanı Özvar: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli ek ödemeden yararlanabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T18:54+0300

2022-08-24T18:54+0300

2022-08-24T19:02+0300

erol özvar

yök

ek ödenek

üniversite

hastane

türkiye

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YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin döner sermaye ek ödemesinden yararlanacağını duyurdu.Özvar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan^'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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erol özvar, yök, ek ödenek, üniversite, hastane