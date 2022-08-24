Türkiye'den Lübnan'a insani yardım

© İHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.