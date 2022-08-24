Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
22:58 24.08.2022 (güncellendi: 23:02 24.08.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
© İHA
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 23 tırı taşıyan gemi, Mersin'den törenle demir aldı. "İyilik Gemisi", 511.7 tonluk gıda ürünleri taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda hazırlanan 511.7 tonluk gıda ürünlerini taşıyan 23 TIR'lık filo, "İyilik Gemisi"ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı'na geldi.
Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, uğurlama törenindeki konuşmasında, Lübnan'a yönelik yardım kampanyası kapsamında 4. geminin yolcu edildiğini söyledi.
Lübnan'da insanların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydeden Küçük, "Merhamet duyguları yüksek Türk milletinin hoşgörüsü ve yardımseverliğiyle buradan göndereceğimiz yardımların Lübnan’daki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına çare olmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
Dua okunmasının ardından yardımları taşıyan filonun yüklendiği gemi, demir aldı.
Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız da katıldı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
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© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
2/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
3/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
1/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
2/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
3/3
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Lübnan'a 4. İyilik Gemisi', 524 tonluk insani yardım malzemesi ile Taşucu Limanı'ndan Lübnan Tripoli Limanı'na uğurlandı.
17 Ağustos, 23:03