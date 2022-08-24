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İzmir'de sağanak: Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı
İzmir'de sağanak: Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı
İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı. Sağanağa... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:19+0300
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ege üniversitesi tıp fakültesi
izmir
sel
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir’de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin poliklinikler binasının önündeki yolu ve binanın giriş katını su bastı. Görevliler, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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ege üniversitesi tıp fakültesi, izmir, sel, sağanak yağış
ege üniversitesi tıp fakültesi, izmir, sel, sağanak yağış

İzmir'de sağanak: Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı

18:19 24.08.2022 (güncellendi: 18:40 24.08.2022)
© İHAİzmir sağanak,
İzmir sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
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İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına ve kapalı yerlere sığındı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin poliklinikler binasının önündeki yolu ve binanın giriş katında su baskını meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir’de etkili oldu.
Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı.
Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin poliklinikler binasının önündeki yolu ve binanın giriş katını su bastı. Görevliler, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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