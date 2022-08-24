https://sputniknews.com.tr/20220824/izmirde-saganak-ege-universitesi-hastanesini-su-basti-1060341992.html

İzmir'de sağanak: Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı

İzmir'de sağanak: Ege Üniversitesi Hastanesi'ni su bastı

İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı. Sağanağa... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T18:19+0300

2022-08-24T18:19+0300

2022-08-24T18:40+0300

ege üniversitesi tıp fakültesi

izmir

sel

sağanak yağış

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060341847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f47a89a5f179930c18fa04a3f258e9e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir’de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağmurun etkili olduğu bölgelerdeki ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin poliklinikler binasının önündeki yolu ve binanın giriş katını su bastı. Görevliler, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

izmir

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ege üniversitesi tıp fakültesi, izmir, sel, sağanak yağış