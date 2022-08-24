https://sputniknews.com.tr/20220824/finlandiya-polisi-basbakan-marinin-parti-videolari-hakkinda-islem-baslatmayacak--1060336169.html

Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak

Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak

Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T16:22+0300

2022-08-24T16:22+0300

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Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi. Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi. Marin gözyaşlarını tutamadı: Ben de insanımBaşbakan Marin de Finlandiya'nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayarak "Ben de insanım. Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yaşam tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen Marin, "Benim yaşımdaki birçok insanla hemen hemen aynı olan bir ailem, iş hayatım var, arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım da var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum" diye konuştu. Marin, konuşmasının sonunda yaşadıklarından ders çıkaracağını ve işini şimdiye kadar yaptığı gibi yapmaya devam edeceğini kaydetti.

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