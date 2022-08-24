Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220824/finlandiya-polisi-basbakan-marinin-parti-videolari-hakkinda-islem-baslatmayacak--1060336169.html
Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak
Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak
Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T16:22+0300
2022-08-24T17:08+0300
dünya
finlandiya
polis
video
sanna marin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060336512_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ce2e80cc0a510ea94327b964734f9756.jpg
Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi. Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi. Marin gözyaşlarını tutamadı: Ben de insanımBaşbakan Marin de Finlandiya'nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayarak "Ben de insanım. Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yaşam tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen Marin, "Benim yaşımdaki birçok insanla hemen hemen aynı olan bir ailem, iş hayatım var, arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım da var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum" diye konuştu. Marin, konuşmasının sonunda yaşadıklarından ders çıkaracağını ve işini şimdiye kadar yaptığı gibi yapmaya devam edeceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220823/finlandiya-basbakani-bu-kez-resmi-konutta-iki-kadinin-yari-ciplak-opusme-fotografi-icin-ozur-diledi-1060291827.html
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060336512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aac8f0e69c4f361d5ddb8de7acc1b589.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, polis, video, sanna marin
finlandiya, polis, video, sanna marin

Finlandiya polisi, Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak

16:22 24.08.2022 (güncellendi: 17:08 24.08.2022)
© AP Photo / Andrew MedichiniSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Abone olTelegram
Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.
Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.
Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

Marin gözyaşlarını tutamadı: Ben de insanım

Başbakan Marin de Finlandiya'nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayarak "Ben de insanım. Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yaşam tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen Marin, "Benim yaşımdaki birçok insanla hemen hemen aynı olan bir ailem, iş hayatım var, arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım da var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum" diye konuştu.
Marin, konuşmasının sonunda yaşadıklarından ders çıkaracağını ve işini şimdiye kadar yaptığı gibi yapmaya devam edeceğini kaydetti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
DÜNYA
Finlandiya Başbakanı, bu kez resmi konutta iki kadının yarı çıplak öpüşme fotoğrafı için özür diledi
Dün, 17:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала