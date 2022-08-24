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Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şimşek
bursa
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/canakkalede-araclari-akintiya-kapilmak-uzere-olan-2-kisi-kurtarildi--1060347194.html
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şimşek, bursa, sağanak
şimşek, bursa, sağanak

Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı

22:24 24.08.2022 (güncellendi: 22:57 24.08.2022)
© İHABursa şimşek
Bursa şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
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Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı.
Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara yansıdı.
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