https://sputniknews.com.tr/20220824/bursada-firtina-ve-siddetli-yagis-etkili-oluyor-simsekler-geceyi-aydinlatti--1060350781.html
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T22:24+0300
2022-08-24T22:24+0300
2022-08-24T22:57+0300
türkiye
şimşek
bursa
sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/canakkalede-araclari-akintiya-kapilmak-uzere-olan-2-kisi-kurtarildi--1060347194.html
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şimşek, bursa, sağanak
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı
22:24 24.08.2022 (güncellendi: 22:57 24.08.2022) Abone ol
Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı.
Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara yansıdı.