https://sputniknews.com.tr/20220824/bursada-firtina-ve-siddetli-yagis-etkili-oluyor-simsekler-geceyi-aydinlatti--1060350781.html

Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı

Bursa’da fırtına ve şiddetli yağış etkili oluyor: Şimşekler geceyi aydınlattı

Bursa’da fırtına ve şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezinin birçok yerine yıldırım düştü. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T22:24+0300

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türkiye

şimşek

bursa

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara yansıdı.

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