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Çanakkale’de araçları akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı
Çanakkale’de araçları akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılan araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı. Aynı bölgede 3 sene önce de su seviyesinin yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetmişti.
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çanakkale, sel, sağanak
çanakkale, sel, sağanak

Çanakkale’de araçları akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

20:58 24.08.2022 (güncellendi: 21:01 24.08.2022)
© İHAÇanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılan araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı.

Aynı bölgede 3 sene önce de su seviyesinin yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetmişti.
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