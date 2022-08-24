https://sputniknews.com.tr/20220824/canakkalede-araclari-akintiya-kapilmak-uzere-olan-2-kisi-kurtarildi--1060347194.html

Çanakkale’de araçları akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale’de araçları akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılan araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale

sel

sağanak

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı. Aynı bölgede 3 sene önce de su seviyesinin yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetmişti.

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