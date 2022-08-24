https://sputniknews.com.tr/20220824/akom-saat-vererek-uyardi-istanbulda-saganak-yagis-ve-dolu-bekleniyor-1060322039.html

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T10:56+0300

2022-08-24T10:56+0300

2022-08-24T10:57+0300

yaşam

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

sağanak yağış

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KOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir." denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM'un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), sağanak yağış