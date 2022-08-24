Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220824/akom-saat-vererek-uyardi-istanbulda-saganak-yagis-ve-dolu-bekleniyor-1060322039.html
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor
İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T10:56+0300
2022-08-24T10:57+0300
yaşam
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sağanak yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg
KOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir." denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM'un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_36c690cf2339fe5cbb6f5a4359adc5dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), sağanak yağış
akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), sağanak yağış

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor

10:56 24.08.2022 (güncellendi: 10:57 24.08.2022)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor.
KOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM'un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала