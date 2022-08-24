https://sputniknews.com.tr/20220824/abd-baskani-bidenin-esi-jill-bidenin-kovid-19-testi-tekrar-pozitif-cikti-1060346580.html

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta negatif çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T20:49+0300

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abd

joe biden

koronavirüs testi

kovid-19

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Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun negatif olduğu kaydedildi.Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar pozitif gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.

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