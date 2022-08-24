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ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta negatif çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T20:49+0300
2022-08-24T20:49+0300
dünya
jill biden
abd
joe biden
koronavirüs testi
kovid-19
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Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun negatif olduğu kaydedildi.Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar pozitif gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.
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jill biden, abd, joe biden, koronavirüs testi, kovid-19
jill biden, abd, joe biden, koronavirüs testi, kovid-19

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı

20:49 24.08.2022
© İHA / SHAWN THEWABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden
ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA / SHAWN THEW
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta negatif çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi.
Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun negatif olduğu kaydedildi.
Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.
ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar pozitif gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.
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