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https://sputniknews.com.tr/20220823/bidenin-bas-tibbi-danismani-fauci-hukumetteki-gorevlerinden-istifa-edecek-1060260811.html
Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci hükümetteki görevlerinden istifa edecek
Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci hükümetteki görevlerinden istifa edecek
ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, aralık ayında... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T01:00+0300
2022-08-23T01:05+0300
dünya
anthony fauci
koronavirüs
koronavirüs aşısı
joe biden
abd
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ABD’de Kovid-19 salgını ile mücadelenin önemli ismi Dr. Anthony Fauci, yaptığı yazılı açıklamada, "NIAID'deki görevlerimden ve Biden'ın Sağlık Başdanışmanlığı görevimden ayrılacağımı duyurmak isterim. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmek için bu pozisyonlardan aralık ayında ayrılmış olacağım" ifadesini kullandı.Kariyerinin `bir sonraki bölümüne geçmek` için her iki görevi bırakacağını belirten Fauci, “Olağanüstü bir kurum olan NIAID'de uzun yıllar boyunca pek çok bilimsel ve halk sağlığı sorununa liderlik etmek bir onurdu. Birçok başarımızla gurur duyuyorum. Kendi laboratuvarımda, NIAID'de, NIH'de ve ötesinde sayısız yetenekli ve kendini işine adamış insanla çalıştım ve onlardan bir şeyler öğrendim. Kendilerine sonsuz saygı ve minnetlerimi sunarım” dedi. Fauci, 7 ABD başkanına hizmet ettiNIAID Direktörü olarak geçen 38 yılda 7 ABD başkanına hizmet ettiğini aktaran Fauci, “Başkan Ronald Reagan'dan başlayarak, HIV/AIDS, Batı Nil virüsü, şarbon saldırıları, pandemik grip, çeşitli kuş gribi tehditleri, Ebola, Zika ve tabii ki en son Covid-19 pandemisi olmak üzere yeni ve yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalık tehditleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yedi Başkanına hizmet etme ve onlara danışmanlık yapma konusunda muazzam bir ayrıcalığa sahip oldum. Yönetiminin ilk gününden bu yana Başkan Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı olarak hizmet etmekten özellikle gurur duyuyorum” dedi. Söz konusu görevlerini bıraksa da tamamen emekli olmayacağını açıklayan Fauci, "Alanım için hala çok fazla enerjim ve tutkum varken kariyerimin bir sonraki aşamasını sürdürmeyi planlıyorum` ifadelerin kullandı.ABD Başkanı Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Fauci ile birçok konuda çalıştıklarını kaydetti.Fauci'nin Ebola, Zika ve Kovid-19 süreçlerindeki katkılarından övgüyle bahseden Biden, bugüne kadar 7 ABD başkanının döneminde hizmet verdiğine işaret etti.Biden: ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklıBiden, "ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklı" ifadesini kullandı.Fauci'nin hükümetteki görevinden ayrıldıktan sonra hangi pozisyonda çalışacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendiFauci, Kovid-19 salgınının başından bu yana gerek Beyaz Saray'da gerekse de ABD medyasında yaptığı açıklamalarla salgının sembol isimlerinden biri olmuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fauci'yi salgın döneminde "karanlık senaryolar yazmak" ile suçlamış ve ikili arasındaki sürtüşmeler zaman zaman gündem haline gelmişti.Fauci, Biden döneminde de Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin önemli bir ismiydi.
https://sputniknews.com.tr/20220813/jeffrey-sachs-kovid-19-abd-biyoteknolojisinin-urunu-olabilir-1059877723.html
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anthony fauci, koronavirüs, koronavirüs aşısı, joe biden, abd
anthony fauci, koronavirüs, koronavirüs aşısı, joe biden, abd

Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı Fauci hükümetteki görevlerinden istifa edecek

01:00 23.08.2022 (güncellendi: 01:05 23.08.2022)
© AFP 2022 / Drew AngererAnthony Fauci
Anthony Fauci - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, aralık ayında görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.
ABD’de Kovid-19 salgını ile mücadelenin önemli ismi Dr. Anthony Fauci, yaptığı yazılı açıklamada, "NIAID'deki görevlerimden ve Biden'ın Sağlık Başdanışmanlığı görevimden ayrılacağımı duyurmak isterim. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçmek için bu pozisyonlardan aralık ayında ayrılmış olacağım" ifadesini kullandı.
Kariyerinin `bir sonraki bölümüne geçmek` için her iki görevi bırakacağını belirten Fauci, “Olağanüstü bir kurum olan NIAID'de uzun yıllar boyunca pek çok bilimsel ve halk sağlığı sorununa liderlik etmek bir onurdu. Birçok başarımızla gurur duyuyorum. Kendi laboratuvarımda, NIAID'de, NIH'de ve ötesinde sayısız yetenekli ve kendini işine adamış insanla çalıştım ve onlardan bir şeyler öğrendim. Kendilerine sonsuz saygı ve minnetlerimi sunarım” dedi.

Fauci, 7 ABD başkanına hizmet etti

NIAID Direktörü olarak geçen 38 yılda 7 ABD başkanına hizmet ettiğini aktaran Fauci, “Başkan Ronald Reagan'dan başlayarak, HIV/AIDS, Batı Nil virüsü, şarbon saldırıları, pandemik grip, çeşitli kuş gribi tehditleri, Ebola, Zika ve tabii ki en son Covid-19 pandemisi olmak üzere yeni ve yeniden ortaya çıkan bulaşıcı hastalık tehditleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yedi Başkanına hizmet etme ve onlara danışmanlık yapma konusunda muazzam bir ayrıcalığa sahip oldum. Yönetiminin ilk gününden bu yana Başkan Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı olarak hizmet etmekten özellikle gurur duyuyorum” dedi.
Söz konusu görevlerini bıraksa da tamamen emekli olmayacağını açıklayan Fauci, "Alanım için hala çok fazla enerjim ve tutkum varken kariyerimin bir sonraki aşamasını sürdürmeyi planlıyorum` ifadelerin kullandı.
ABD Başkanı Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Fauci ile birçok konuda çalıştıklarını kaydetti.
Fauci'nin Ebola, Zika ve Kovid-19 süreçlerindeki katkılarından övgüyle bahseden Biden, bugüne kadar 7 ABD başkanının döneminde hizmet verdiğine işaret etti.

Biden: ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklı

Biden, "ABD, Fauci sayesinde daha güçlü, daha dirençli ve daha sağlıklı" ifadesini kullandı.
Fauci'nin hükümetteki görevinden ayrıldıktan sonra hangi pozisyonda çalışacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kovid-19 döneminin sembol isimlerindendi

Fauci, Kovid-19 salgınının başından bu yana gerek Beyaz Saray'da gerekse de ABD medyasında yaptığı açıklamalarla salgının sembol isimlerinden biri olmuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fauci'yi salgın döneminde "karanlık senaryolar yazmak" ile suçlamış ve ikili arasındaki sürtüşmeler zaman zaman gündem haline gelmişti.
Fauci, Biden döneminde de Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin önemli bir ismiydi.
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