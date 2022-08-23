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https://sputniknews.com.tr/20220823/suriye-disisleri-turkiye-sam-ile-iliskilerin-yeniden-tesis-edilmesi-icin-suriyeden-cekilmeli-1060293739.html
Suriye Dışişleri: Türkiye, Şam ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Suriye’den çekilmeli
Suriye Dışişleri: Türkiye, Şam ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Suriye’den çekilmeli
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T17:46+0300
2022-08-23T17:46+0300
dünya
suriye
sergey lavrov
rusya
faysal mikdad
türkiye
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Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.Mikdad, “Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi için harcanacak çabalar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmanın tek yoludur. Biz herhangi bir şart koşmayacağız, ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından önceki haline dönmesi için Suriye topraklarında Türk işgalinin bitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/lavrovdan-turkiye-aciklamasi-suriyenin-kuzeyinde-yeni-askeri-faaliyetlere-izin-verilmemeli-1060285936.html
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suriye, sergey lavrov, rusya, faysal mikdad, türkiye
suriye, sergey lavrov, rusya, faysal mikdad, türkiye

Suriye Dışişleri: Türkiye, Şam ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Suriye’den çekilmeli

17:46 23.08.2022
© SputnikSuriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.
Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.
Mikdad, “Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi için harcanacak çabalar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmanın tek yoludur. Biz herhangi bir şart koşmayacağız, ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından önceki haline dönmesi için Suriye topraklarında Türk işgalinin bitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Faysal Mikdad- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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