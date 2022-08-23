https://sputniknews.com.tr/20220823/suriye-disisleri-turkiye-sam-ile-iliskilerin-yeniden-tesis-edilmesi-icin-suriyeden-cekilmeli-1060293739.html

Suriye Dışişleri: Türkiye, Şam ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Suriye’den çekilmeli

Suriye Dışişleri: Türkiye, Şam ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Suriye’den çekilmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T17:46+0300

2022-08-23T17:46+0300

2022-08-23T17:46+0300

dünya

suriye

sergey lavrov

rusya

faysal mikdad

türkiye

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Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.Mikdad, “Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi için harcanacak çabalar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmanın tek yoludur. Biz herhangi bir şart koşmayacağız, ancak ilişkilerin savaşın başlangıcından önceki haline dönmesi için Suriye topraklarında Türk işgalinin bitmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220823/lavrovdan-turkiye-aciklamasi-suriyenin-kuzeyinde-yeni-askeri-faaliyetlere-izin-verilmemeli-1060285936.html

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