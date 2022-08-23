https://sputniknews.com.tr/20220823/lavrovdan-turkiye-aciklamasi-suriyenin-kuzeyinde-yeni-askeri-faaliyetlere-izin-verilmemeli-1060285936.html
Lavrov'dan 'Türkiye' açıklaması: Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri faaliyetlere izin verilmemeli
Lavrov'dan 'Türkiye' açıklaması: Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri faaliyetlere izin verilmemeli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat için hazırlık yapması bağlamında söz konusu bölgede yeni askeri... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T14:44+0300
2022-08-23T14:44+0300
2022-08-23T15:10+0300
dünya
rusya
türkiye
suriye
sergey lavrov
faysal mikdad
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekata hazırlanması konusunda "Önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanması" dedi.Türkiye ve Suriye'nin 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla Adana Mutabakatı'nı imzaladığını anımsatan Lavrov, Şam'ın bu anlaşmayı tanıdığını ve kendi egemen topraklarında tam kontrolü sağladıktan sonra bu topraklardan tamamen sorumlu olmaya hazır olduğunu belirtti. Lavrov, Rusya olarak Suriye'nin bu tutumunu desteklediklerini de kaydetti.Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik tüm sürecin ve Astana formatında varılan mutabakatları uygulama sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi bağımsızlığının yeniden tesisi ışığında iki komşu ülke arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme amacı taşıdığının da altını çizdi'Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor' Lavrov, Moskova'nın Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerde oynadığı arabulucu rolün sorulması üzerine, Rusya'nın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır, Astana formatının kurulduğu andan beri çalışma yürüttüğünü ifade etti.
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rusya, türkiye, suriye, sergey lavrov, faysal mikdad
rusya, türkiye, suriye, sergey lavrov, faysal mikdad
Lavrov'dan 'Türkiye' açıklaması: Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri faaliyetlere izin verilmemeli
14:44 23.08.2022 (güncellendi: 15:10 23.08.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat için hazırlık yapması bağlamında söz konusu bölgede yeni askeri faaliyetlerin başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekata hazırlanması konusunda "Önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanması" dedi.
Türkiye ve Suriye'nin 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla Adana Mutabakatı'nı imzaladığını anımsatan Lavrov, Şam'ın bu anlaşmayı tanıdığını ve kendi egemen topraklarında tam kontrolü sağladıktan sonra bu topraklardan tamamen sorumlu olmaya hazır olduğunu belirtti. Lavrov, Rusya olarak Suriye'nin bu tutumunu desteklediklerini de kaydetti.
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik tüm sürecin ve Astana formatında varılan mutabakatları uygulama sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi bağımsızlığının yeniden tesisi ışığında iki komşu ülke arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme amacı taşıdığının da altını çizdi
'Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor'
Lavrov, Moskova'nın Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerde oynadığı arabulucu rolün sorulması üzerine, Rusya'nın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır, Astana formatının kurulduğu andan beri çalışma yürüttüğünü ifade etti.