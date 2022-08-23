https://sputniknews.com.tr/20220823/sislide-olaya-mudahale-ederken-hayatini-kaybeden-bekcinin-olumune-iliskin-5-supheli-tutuklandi--1060296279.html

Şişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Şişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T19:08+0300

2022-08-23T19:08+0300

2022-08-23T19:09+0300

şişli

bekçi

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Şişli Kuştepe Mahallesi’ndeki cumartesi gecesi bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıktı.Arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220821/sokakta-dugun-ihbarina-giden-bekcilere-tasli-sopali-saldiri-1-bekci-hayatini-kaybetti-1060193420.html

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