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Şişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Şişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T19:08+0300
2022-08-23T19:09+0300
şişli
bekçi
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Şişli Kuştepe Mahallesi’ndeki cumartesi gecesi bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıktı.Arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/sokakta-dugun-ihbarina-giden-bekcilere-tasli-sopali-saldiri-1-bekci-hayatini-kaybetti-1060193420.html
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şişli, bekçi, tutuklama
şişli, bekçi, tutuklama

Şişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

19:08 23.08.2022 (güncellendi: 19:09 23.08.2022)
© İHAŞişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Şişli’de olaya müdahale ederken hayatını kaybeden bekçinin ölümüne ilişkin 5 şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA
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Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şişli Kuştepe Mahallesi’ndeki cumartesi gecesi bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıktı.
Arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sokakta düğün ihbarına giden bekçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi hayatını kaybetti
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