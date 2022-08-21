https://sputniknews.com.tr/20220821/sokakta-dugun-ihbarina-giden-bekcilere-tasli-sopali-saldiri-1-bekci-hayatini-kaybetti-1060193420.html
Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi hayatını kaybetti
Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi hayatını kaybetti
İstanbul Şişli’de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede sırtına aldığı darbelerle yere... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T03:25+0300
2022-08-21T03:25+0300
2022-08-21T03:27+0300
türkiye
bekçi
şişli
taş
saldırı
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Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu. Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Oltun Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.Oltan Koca’nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
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bekçi, şişli, taş, saldırı
bekçi, şişli, taş, saldırı
Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi hayatını kaybetti
03:25 21.08.2022 (güncellendi: 03:27 21.08.2022) Abone ol
İstanbul Şişli’de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede sırtına aldığı darbelerle yere yığılan ve havaya sıkılan biber gazından da etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 3 çocuk babası Koca kurtarılamadı.
Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.
Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Oltun Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
Oltan Koca’nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.