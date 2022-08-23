Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarının yurt dışına gidişleri azalacak

Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun.. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamu da çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum.

Yeni dönemde 'sağlıkta Beyaz Reform' diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Yılsonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz.