Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarının yurt dışına gidişleri azalacak

Kovid-19’da dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an on bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir.pek farklı seyretmeyecek. Okullar açılınca temasın artmasıylabir miktar artış olabilir. Okullar İçin endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak.