Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarının yurt dışına gidişleri azalacak
10:55 23.08.2022 (güncellendi: 10:59 23.08.2022)
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca okulların açılması ile birlikte vaka sayılarında artışın olabileceği konusunda uyardı. Bakan, yapılan reform çalışması sayesinde sağlık çalışanlarının yurt dışına gidişlerinin de azalacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayıları, aşılama durumu, maymun çiçeği virüsü ve sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarına ilişkin bilgi verdi:
'Okulların açılmasıyla artış olacaktır'
Kovid-19’da dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an on bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar İçin endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak.
'Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemeli'
Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. Kovid bitmedi, yakın zamanda tamamen de ortadan kalkmayacak. Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönem de yaptırmalarını önemsiyoruz.
'11 maymun çiçeği vakası görüldü'
11 maymun çiçeği vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil. Ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz.
'Sağlıkta sorunlar çözülecek'
Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamu da çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum.
Yeni dönemde 'sağlıkta Beyaz Reform' diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Yılsonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz.