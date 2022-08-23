https://sputniknews.com.tr/20220823/rigada-sovyet-askerlerinin-anitinin-yikilmasina-karsi-cikan-7-kisi-gozaltina-alindi-1060297744.html

Riga'da Sovyet askerlerinin anıtının yıkılmasına karşı çıkan 7 kişi gözaltına alındı

Riga'da Sovyet askerlerinin anıtının yıkılmasına karşı çıkan 7 kişi gözaltına alındı

Letonya polisi, Nazi Almanyası'ndan kurtuluşu temsil eden, Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın Kurtarıcıları anıtının sökümü sırasında uyarılara rağmen... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T19:22+0300

2022-08-23T19:22+0300

2022-08-23T19:40+0300

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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Zafer Parkı’nda söküm çalışmalarına başlayan Riga’nın Kurtarıcıları anıtının bulunduğu meydana gelen 7 kişi gözaltına alındı, bu kişiler hakkında izinsiz toplanma, küçük suç ve polisin talimatlarına uymama nedeniyle idari işlem başlatıldı.Ayrıca idari ihlallere ilişkin 7 dava ve küçük insansız hava aracı (İHA) çalıştırma kurallarının ihlali ile ilgili 2 kurum denetimi de başlatıldı. Polis, Zafer Parkı bölgesindeki hava sahasının hava araçlarına kapatıldığını, bu nedenle her türlü İHA uçurma girişimlerinin önleneceğini ve sorumlulardan hesap sorulacağını duyurdu.Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anıtın yakınında olup bitenleri yakından izlemeye devam edeceğini ve her türlü duruma, ilgili güçleri toplayarak yanıt verecekleri kaydedildi.Letonya’nın başkentindeki Zafer Parkı’nda yer alan Riga’nın Kurtarıcıları anıtının söküm çalışmalarına bugün başlandı. Yerel yetkililer anıtın tamamının en geç 15 Kasım’a kadar söküleceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html

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