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https://sputniknews.com.tr/20220823/rigada-sovyet-askerlerinin-anitinin-yikilmasina-karsi-cikan-7-kisi-gozaltina-alindi-1060297744.html
Riga'da Sovyet askerlerinin anıtının yıkılmasına karşı çıkan 7 kişi gözaltına alındı
Riga'da Sovyet askerlerinin anıtının yıkılmasına karşı çıkan 7 kişi gözaltına alındı
Letonya polisi, Nazi Almanyası'ndan kurtuluşu temsil eden, Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın Kurtarıcıları anıtının sökümü sırasında uyarılara rağmen... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T19:22+0300
2022-08-23T19:40+0300
dünya
letonya
sovyetler birliği
riga
anıt
gözaltı
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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Zafer Parkı’nda söküm çalışmalarına başlayan Riga’nın Kurtarıcıları anıtının bulunduğu meydana gelen 7 kişi gözaltına alındı, bu kişiler hakkında izinsiz toplanma, küçük suç ve polisin talimatlarına uymama nedeniyle idari işlem başlatıldı.Ayrıca idari ihlallere ilişkin 7 dava ve küçük insansız hava aracı (İHA) çalıştırma kurallarının ihlali ile ilgili 2 kurum denetimi de başlatıldı. Polis, Zafer Parkı bölgesindeki hava sahasının hava araçlarına kapatıldığını, bu nedenle her türlü İHA uçurma girişimlerinin önleneceğini ve sorumlulardan hesap sorulacağını duyurdu.Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anıtın yakınında olup bitenleri yakından izlemeye devam edeceğini ve her türlü duruma, ilgili güçleri toplayarak yanıt verecekleri kaydedildi.Letonya’nın başkentindeki Zafer Parkı’nda yer alan Riga’nın Kurtarıcıları anıtının söküm çalışmalarına bugün başlandı. Yerel yetkililer anıtın tamamının en geç 15 Kasım’a kadar söküleceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html
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letonya, sovyetler birliği, riga, anıt, gözaltı
letonya, sovyetler birliği, riga, anıt, gözaltı

Riga'da Sovyet askerlerinin anıtının yıkılmasına karşı çıkan 7 kişi gözaltına alındı

19:22 23.08.2022 (güncellendi: 19:40 23.08.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRiga’nın Kurtarıcıları' anıtı
Riga’nın Kurtarıcıları' anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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Letonya polisi, Nazi Almanyası'ndan kurtuluşu temsil eden, Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın Kurtarıcıları anıtının sökümü sırasında uyarılara rağmen toplanan 7 kişinin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Zafer Parkı’nda söküm çalışmalarına başlayan Riga’nın Kurtarıcıları anıtının bulunduğu meydana gelen 7 kişi gözaltına alındı, bu kişiler hakkında izinsiz toplanma, küçük suç ve polisin talimatlarına uymama nedeniyle idari işlem başlatıldı.
Ayrıca idari ihlallere ilişkin 7 dava ve küçük insansız hava aracı (İHA) çalıştırma kurallarının ihlali ile ilgili 2 kurum denetimi de başlatıldı. Polis, Zafer Parkı bölgesindeki hava sahasının hava araçlarına kapatıldığını, bu nedenle her türlü İHA uçurma girişimlerinin önleneceğini ve sorumlulardan hesap sorulacağını duyurdu.
Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anıtın yakınında olup bitenleri yakından izlemeye devam edeceğini ve her türlü duruma, ilgili güçleri toplayarak yanıt verecekleri kaydedildi.
Letonya’nın başkentindeki Zafer Parkı’nda yer alan Riga’nın Kurtarıcıları anıtının söküm çalışmalarına bugün başlandı. Yerel yetkililer anıtın tamamının en geç 15 Kasım’a kadar söküleceğini açıklamıştı.
Letonya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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