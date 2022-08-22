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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
Letonya, Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden, Sovyetler Birliği döneminden kalma anıtın kaldıracağını açıkladı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:59+0300
2022-08-22T15:59+0300
ukrayna krizi
letonya
kızıl ordu
anıt
nazi
sovyetler birliği
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İcra Direktörü Janis Lange yaptığı açıklamada, 1985'te inşa edilen anıtın makina kullanılarak yıkılacağını, patlayıcı kullanılmadan kaldırılacağını belirtti. Emniyet yetkililerinin, kontrol altına alma gerekçesiyle, 80 metre yüksekliğindeki anıtın çevresini çitlerle sardığı bilgisi paylaşıldı. Karar, Estonya'nın kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet döneminden kalma heykeli kaldırma kararının ardından kısa bir süre sonra geldi. Öte yandan, Letonya Rusya Birliği'nin söz konusu karara ilişkin protesto düzenleyeceği aktarıldı. Baltık Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada da anıtın yıkılmaması için 10 bin imza toplandığı kaydedildi. Rusya ile 214 kilometrelik sınırı paylaşan Letonya, çok sayıda Rusya vatandaşına da ev sahipliği yapıyor. Her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutlamak üzere Rusya vatandaşları anıt etrafından toplanıyor ve çiçek bırakıyor.
letonya
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letonya, kızıl ordu, anıt, nazi, sovyetler birliği
letonya, kızıl ordu, anıt, nazi, sovyetler birliği

Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak

15:59 22.08.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSLetonya
Letonya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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Letonya, Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden, Sovyetler Birliği döneminden kalma anıtın kaldıracağını açıkladı.
İcra Direktörü Janis Lange yaptığı açıklamada, 1985'te inşa edilen anıtın makina kullanılarak yıkılacağını, patlayıcı kullanılmadan kaldırılacağını belirtti.
Emniyet yetkililerinin, kontrol altına alma gerekçesiyle, 80 metre yüksekliğindeki anıtın çevresini çitlerle sardığı bilgisi paylaşıldı.
Karar, Estonya'nın kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet döneminden kalma heykeli kaldırma kararının ardından kısa bir süre sonra geldi.
Öte yandan, Letonya Rusya Birliği'nin söz konusu karara ilişkin protesto düzenleyeceği aktarıldı. Baltık Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada da anıtın yıkılmaması için 10 bin imza toplandığı kaydedildi.
Rusya ile 214 kilometrelik sınırı paylaşan Letonya, çok sayıda Rusya vatandaşına da ev sahipliği yapıyor.
Her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutlamak üzere Rusya vatandaşları anıt etrafından toplanıyor ve çiçek bırakıyor.
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