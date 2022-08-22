https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html

Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak

Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak

Letonya, Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden, Sovyetler Birliği döneminden kalma anıtın kaldıracağını açıkladı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T15:59+0300

2022-08-22T15:59+0300

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ukrayna krizi

letonya

kızıl ordu

anıt

nazi

sovyetler birliği

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İcra Direktörü Janis Lange yaptığı açıklamada, 1985'te inşa edilen anıtın makina kullanılarak yıkılacağını, patlayıcı kullanılmadan kaldırılacağını belirtti. Emniyet yetkililerinin, kontrol altına alma gerekçesiyle, 80 metre yüksekliğindeki anıtın çevresini çitlerle sardığı bilgisi paylaşıldı. Karar, Estonya'nın kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet döneminden kalma heykeli kaldırma kararının ardından kısa bir süre sonra geldi. Öte yandan, Letonya Rusya Birliği'nin söz konusu karara ilişkin protesto düzenleyeceği aktarıldı. Baltık Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada da anıtın yıkılmaması için 10 bin imza toplandığı kaydedildi. Rusya ile 214 kilometrelik sınırı paylaşan Letonya, çok sayıda Rusya vatandaşına da ev sahipliği yapıyor. Her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutlamak üzere Rusya vatandaşları anıt etrafından toplanıyor ve çiçek bırakıyor.

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letonya, kızıl ordu, anıt, nazi, sovyetler birliği