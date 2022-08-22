https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
Letonya, Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden, Sovyetler Birliği döneminden kalma anıtın kaldıracağını açıkladı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:59+0300
2022-08-22T15:59+0300
2022-08-22T15:59+0300
ukrayna krizi
letonya
kızıl ordu
anıt
nazi
sovyetler birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060237416_0:9:3121:1765_1920x0_80_0_0_b5a2617cd902dd97f6ecd1c4b0fdcd28.jpg
İcra Direktörü Janis Lange yaptığı açıklamada, 1985'te inşa edilen anıtın makina kullanılarak yıkılacağını, patlayıcı kullanılmadan kaldırılacağını belirtti. Emniyet yetkililerinin, kontrol altına alma gerekçesiyle, 80 metre yüksekliğindeki anıtın çevresini çitlerle sardığı bilgisi paylaşıldı. Karar, Estonya'nın kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet döneminden kalma heykeli kaldırma kararının ardından kısa bir süre sonra geldi. Öte yandan, Letonya Rusya Birliği'nin söz konusu karara ilişkin protesto düzenleyeceği aktarıldı. Baltık Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada da anıtın yıkılmaması için 10 bin imza toplandığı kaydedildi. Rusya ile 214 kilometrelik sınırı paylaşan Letonya, çok sayıda Rusya vatandaşına da ev sahipliği yapıyor. Her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutlamak üzere Rusya vatandaşları anıt etrafından toplanıyor ve çiçek bırakıyor.
letonya
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060237416_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_35c633245ef62362455ad8ae8912ae14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
letonya, kızıl ordu, anıt, nazi, sovyetler birliği
letonya, kızıl ordu, anıt, nazi, sovyetler birliği
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
Abone ol
Letonya, Kızıl Ordu'nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden, Sovyetler Birliği döneminden kalma anıtın kaldıracağını açıkladı.
İcra Direktörü Janis Lange yaptığı açıklamada, 1985'te inşa edilen anıtın makina kullanılarak yıkılacağını, patlayıcı kullanılmadan kaldırılacağını belirtti.
Emniyet yetkililerinin, kontrol altına alma gerekçesiyle, 80 metre yüksekliğindeki anıtın çevresini çitlerle sardığı bilgisi paylaşıldı.
Karar, Estonya'nın kamu düzenini gerekçe göstererek Sovyet döneminden kalma heykeli kaldırma kararının ardından kısa bir süre sonra geldi.
Öte yandan, Letonya Rusya Birliği'nin söz konusu karara ilişkin protesto düzenleyeceği aktarıldı. Baltık Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada da anıtın yıkılmaması için 10 bin imza toplandığı kaydedildi.
Rusya ile 214 kilometrelik sınırı paylaşan Letonya, çok sayıda Rusya vatandaşına da ev sahipliği yapıyor.
Her yıl 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutlamak üzere Rusya vatandaşları anıt etrafından toplanıyor ve çiçek bırakıyor.