Muharrem İnce: Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne

"Bizim partimizde terörün her türlüsünü kınayacaksın. Her türlüsü. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ fark etmez. PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli görüşelim, yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan, FETÖ'yü kınamıyorsan, İŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin."