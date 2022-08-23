https://sputniknews.com.tr/20220823/muharrem-ince-terore-karsi-tavrimiz-net-1060265642.html

Muharrem İnce: Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne

Muharrem İnce: Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T03:33+0300

2022-08-23T03:33+0300

2022-08-23T03:41+0300

muharrem ince

türkiye

edremit

suriyeli

ahmet davutoğlu

ekonomi

ali babacan

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret ve incelemeler için geldiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde ilk olarak partisinin ilçe binasını ziyaret etti, ardından esnaf ile görüştü.Ardından bir kafede basın toplantısı düzenleyen İnce, hükümetin Libya politikasını desteklediklerini söyledi. Muharrem İnce, "Oyu varmış, gizli görüşelim. Yok kardeşim. İstemiyoruz. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.'Ana muhalefet de umudunu Erdoğan'ın eski bakanlarına bağlamış'İnce şunları kaydetti:Gençlerle geleceği konuşacaklarını belirten İnce, "Tasarımı konuşacağız, markalaşmayı konuşacağız, endüstri 5.0'ı konuşacağız. Uzay madenciliğini konuşacağız, kuantumu konuşacağız. Bunu sizlerle yapacağız değerli gençler" ifadesini kullandı.İnce, gençlere "Yurt dışı hayallerini okumak için kurun" diyerek, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'de 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmayacağını da belirten İnce turizmin geliştirilebilmesi için önce demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini savundu.'Bizim partimizde terörün her türlüsünü kınayacaksın'Kendi partilerinde terörün her türlüsünün kınanacağının altını çizen İnce şöyle devam etti:'Sığınmacılar... Göndereceğiz, hiç yolu yok'Libya konusunda hükümeti desteklediklerinin de altını çizen İnce, "Libya'da olmalıyız çünkü Mavi Vatanı savunuyoruz ama Suriye konusunda hükümeti desteklemiyoruz. Libya politikası doğrudur, Suriye politikası yanlıştır. Sığınmacılar... Göndereceğiz, hiç yolu yok. Hiç kimseyle hiçbir siyasi parti ile gizli görüşme yapmayacağız. Yaptıysak bunu millete açıklayacağız. Milletin gözünün önünde olacak. El alem ne der diye siyaset yapmayacağız" diye konuştu.

türkiye

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muharrem ince, edremit, suriyeli, ahmet davutoğlu, ekonomi, ali babacan