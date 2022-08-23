Muharrem İnce: Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne
03:33 23.08.2022 (güncellendi: 03:41 23.08.2022)
© EMRAH ELMAS-AW695743Balıkesir'in Edremit ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi. İnce, "Yurt dışı hayali kurun. Ama okumak için kurun. Staj yapmak için kurun. Memleketi terk etmek falan yok. Yok öyle yağma" dedi.
© EMRAH ELMAS-AW695743
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli görüşelim yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan, FETÖ'yü kınamıyorsan, İŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaret ve incelemeler için geldiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde ilk olarak partisinin ilçe binasını ziyaret etti, ardından esnaf ile görüştü.
Ardından bir kafede basın toplantısı düzenleyen İnce, hükümetin Libya politikasını desteklediklerini söyledi. Muharrem İnce, "Oyu varmış, gizli görüşelim. Yok kardeşim. İstemiyoruz. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.
'Ana muhalefet de umudunu Erdoğan'ın eski bakanlarına bağlamış'
İnce şunları kaydetti:
"Şimdi ana muhalefet de umudunu Erdoğan'ın eski bakanlarına bağlamış. Suriyelileri Davutoğlu doldurdu bu memlekete. Ekonomiyi 13 sene Babacan yönetti. Şimdi bunlarla beraber olacak, millete çözüm üretecek. İttifaklar bu sistemin bir gerçeği fakat sonuç çıkması lazım. Bir sonuç, henüz bir aday falan çıkmadı ortaya. Başarılar diliyorum kendilerine ama Erdoğan'ın yöntemlerini çok kullanmaya başladılar. Erdoğan marketleri suçluyor, bunlar da marketleri suçluyor. Kolaylıklar diliyorum. Ben de diyorum ki Erdoğan da çözemez bu sorunları Erdoğan'ın eski bakanları da çözemez."
Gençlerle geleceği konuşacaklarını belirten İnce, "Tasarımı konuşacağız, markalaşmayı konuşacağız, endüstri 5.0'ı konuşacağız. Uzay madenciliğini konuşacağız, kuantumu konuşacağız. Bunu sizlerle yapacağız değerli gençler" ifadesini kullandı.
İnce, gençlere "Yurt dışı hayallerini okumak için kurun" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışı hayali kurun. Ama okumak için kurun. Staj yapmak için kurun. Memleketi terk etmek falan yok. Yok öyle yağma. Siz giderseniz, sokakları kimle temizleyeceğiz. Yanan ağaçları yerine kiminle ekeceğiz, biz ihtiyarlar mı ekeceğiz? Sizinle ekeceğiz. Gölleri kimle koruyacağız? Sizinle koruyacağız. Gideceksiniz Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, okuyacaksınız geri döneceksiniz. Bu topraklar bizim. Bu topraklara sahip çıkacağız. Hepinizi göreve davet ediyorum. Türk gençliği bu sorunu çözecektir. Buna da inanıyorum ve bir nefer gibi çalışmanızı istiyorum."
Türkiye'de 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmayacağını da belirten İnce turizmin geliştirilebilmesi için önce demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini savundu.
'Bizim partimizde terörün her türlüsünü kınayacaksın'
Kendi partilerinde terörün her türlüsünün kınanacağının altını çizen İnce şöyle devam etti:
"Bizim partimizde terörün her türlüsünü kınayacaksın. Her türlüsü. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ fark etmez. PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. Oyu varmış, gizli görüşelim, yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan, FETÖ'yü kınamıyorsan, İŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz git. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin."
'Sığınmacılar... Göndereceğiz, hiç yolu yok'
Libya konusunda hükümeti desteklediklerinin de altını çizen İnce, "Libya'da olmalıyız çünkü Mavi Vatanı savunuyoruz ama Suriye konusunda hükümeti desteklemiyoruz. Libya politikası doğrudur, Suriye politikası yanlıştır. Sığınmacılar... Göndereceğiz, hiç yolu yok. Hiç kimseyle hiçbir siyasi parti ile gizli görüşme yapmayacağız. Yaptıysak bunu millete açıklayacağız. Milletin gözünün önünde olacak. El alem ne der diye siyaset yapmayacağız" diye konuştu.