https://sputniknews.com.tr/20220823/mardindeki-kazanin-gorgu-tanigi-bu-tirlar-bir-gun-burada-bir-facia-yapacak-diyorduk-1060274757.html
Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk
Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk
Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciaya şahit olan Şahin Ektiren yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:24+0300
2022-08-23T10:24+0300
2022-08-23T10:24+0300
mardin
kaza
görgü tanığı
görüş
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Ektiren, ‘’Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm’’ dedi. Mardin’de yaşanan facianın şahidi yaşananları şöyle anlattı: "Akaryakıt istasyonunda çalışıyordum, içerideydim, çok büyük bir gürültü sesi geldi. İlk başta bir şey patladı zannettik. Dışarıya çıktığımızda felaketi gördük. Gübre fabrikasına gidecek araçlar Mardin Derik’ten geçiyorlar. Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm. Çok eğim var ve kazanın olduğu yerin 300 metre öncesinde sert bir viraj var. Büyük araçlar o viraja girdiğinde sağa yatıyorlar, o virajı alamıyorlar ve viraj zaten o tarafa meyilli. Kazanın olduğu yere neredeyse şehir merkezi diyebiliriz. Burası köylere ve okullara giden bir yol. Buradaki yolların genişletilmesi ve virajın yumuşatılması lazım. Bu zamana kadar bu kadar büyük bir facia burada olmamıştı. Polislerle birlikte işyeri kamera görüntülerine bakıyorduk ki ikinci kaza gerçekleşti. İkinci dehşeti yaşamış olduk. Buradaki vatandaşlar o tırların buradan geçmesine artık tahammül edemiyor. Acının bir tarifi yok ama 'bu TIR'lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk.’’
https://sputniknews.com.tr/20220821/suleyman-soyludan-mardin-ve-gaziantep-kazalari-hakkinda-aciklama-eksik-gorursek-bedelini-odetiriz-1060209448.html
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
mardin, kaza, görgü tanığı
mardin, kaza, görgü tanığı
Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk
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Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciaya şahit olan Şahin Ektiren yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.
Ektiren, ‘’Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm’’ dedi.
Mardin’de yaşanan facianın şahidi yaşananları şöyle anlattı: "Akaryakıt istasyonunda çalışıyordum, içerideydim, çok büyük bir gürültü sesi geldi. İlk başta bir şey patladı zannettik.
Dışarıya çıktığımızda felaketi gördük. Gübre fabrikasına gidecek araçlar Mardin Derik’ten geçiyorlar. Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm.
Çok eğim var ve kazanın olduğu yerin 300 metre öncesinde sert bir viraj var. Büyük araçlar o viraja girdiğinde sağa yatıyorlar, o virajı alamıyorlar ve viraj zaten o tarafa meyilli.
Kazanın olduğu yere neredeyse şehir merkezi diyebiliriz. Burası köylere ve okullara giden bir yol. Buradaki yolların genişletilmesi ve virajın yumuşatılması lazım. Bu zamana kadar bu kadar büyük bir facia burada olmamıştı. Polislerle birlikte işyeri kamera görüntülerine bakıyorduk ki ikinci kaza gerçekleşti. İkinci dehşeti yaşamış olduk. Buradaki vatandaşlar o tırların buradan geçmesine artık tahammül edemiyor. Acının bir tarifi yok ama 'bu TIR'lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk.’’