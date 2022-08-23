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Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk
Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk
Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciaya şahit olan Şahin Ektiren yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:24+0300
2022-08-23T10:24+0300
mardin
kaza
görgü tanığı
görüş
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Ektiren, ‘’Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm’’ dedi. Mardin’de yaşanan facianın şahidi yaşananları şöyle anlattı: "Akaryakıt istasyonunda çalışıyordum, içerideydim, çok büyük bir gürültü sesi geldi. İlk başta bir şey patladı zannettik. Dışarıya çıktığımızda felaketi gördük. Gübre fabrikasına gidecek araçlar Mardin Derik’ten geçiyorlar. Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm. Çok eğim var ve kazanın olduğu yerin 300 metre öncesinde sert bir viraj var. Büyük araçlar o viraja girdiğinde sağa yatıyorlar, o virajı alamıyorlar ve viraj zaten o tarafa meyilli. Kazanın olduğu yere neredeyse şehir merkezi diyebiliriz. Burası köylere ve okullara giden bir yol. Buradaki yolların genişletilmesi ve virajın yumuşatılması lazım. Bu zamana kadar bu kadar büyük bir facia burada olmamıştı. Polislerle birlikte işyeri kamera görüntülerine bakıyorduk ki ikinci kaza gerçekleşti. İkinci dehşeti yaşamış olduk. Buradaki vatandaşlar o tırların buradan geçmesine artık tahammül edemiyor. Acının bir tarifi yok ama 'bu TIR'lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk.’’
https://sputniknews.com.tr/20220821/suleyman-soyludan-mardin-ve-gaziantep-kazalari-hakkinda-aciklama-eksik-gorursek-bedelini-odetiriz-1060209448.html
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mardin, kaza, görgü tanığı
mardin, kaza, görgü tanığı

Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk

10:24 23.08.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - SERHAT ABİ - ÜMRAN ÇAKMAKMardin Derik'teki kaza
Mardin Derik'teki kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - SERHAT ABİ - ÜMRAN ÇAKMAK
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciaya şahit olan Şahin Ektiren yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.
Ektiren, ‘’Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm’’ dedi.
Mardin’de yaşanan facianın şahidi yaşananları şöyle anlattı: "Akaryakıt istasyonunda çalışıyordum, içerideydim, çok büyük bir gürültü sesi geldi. İlk başta bir şey patladı zannettik.
Dışarıya çıktığımızda felaketi gördük. Gübre fabrikasına gidecek araçlar Mardin Derik’ten geçiyorlar. Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm.
Çok eğim var ve kazanın olduğu yerin 300 metre öncesinde sert bir viraj var. Büyük araçlar o viraja girdiğinde sağa yatıyorlar, o virajı alamıyorlar ve viraj zaten o tarafa meyilli.
Kazanın olduğu yere neredeyse şehir merkezi diyebiliriz. Burası köylere ve okullara giden bir yol. Buradaki yolların genişletilmesi ve virajın yumuşatılması lazım. Bu zamana kadar bu kadar büyük bir facia burada olmamıştı. Polislerle birlikte işyeri kamera görüntülerine bakıyorduk ki ikinci kaza gerçekleşti. İkinci dehşeti yaşamış olduk. Buradaki vatandaşlar o tırların buradan geçmesine artık tahammül edemiyor. Acının bir tarifi yok ama 'bu TIR'lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk.’’
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