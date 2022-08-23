https://sputniknews.com.tr/20220823/mardindeki-kazanin-gorgu-tanigi-bu-tirlar-bir-gun-burada-bir-facia-yapacak-diyorduk-1060274757.html

Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk

Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk

Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciaya şahit olan Şahin Ektiren yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T10:24+0300

2022-08-23T10:24+0300

2022-08-23T10:24+0300

mardin

kaza

görgü tanığı

görüş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060275218_0:251:2730:1787_1920x0_80_0_0_7f4aa87d886dd2c9b11f1592f7ca037e.jpg

Ektiren, ‘’Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm’’ dedi. Mardin’de yaşanan facianın şahidi yaşananları şöyle anlattı: "Akaryakıt istasyonunda çalışıyordum, içerideydim, çok büyük bir gürültü sesi geldi. İlk başta bir şey patladı zannettik. Dışarıya çıktığımızda felaketi gördük. Gübre fabrikasına gidecek araçlar Mardin Derik’ten geçiyorlar. Bu kaza burada ilk değil, en az 20 aracın burada devrildiğini ben gözlerimle gördüm. Çok eğim var ve kazanın olduğu yerin 300 metre öncesinde sert bir viraj var. Büyük araçlar o viraja girdiğinde sağa yatıyorlar, o virajı alamıyorlar ve viraj zaten o tarafa meyilli. Kazanın olduğu yere neredeyse şehir merkezi diyebiliriz. Burası köylere ve okullara giden bir yol. Buradaki yolların genişletilmesi ve virajın yumuşatılması lazım. Bu zamana kadar bu kadar büyük bir facia burada olmamıştı. Polislerle birlikte işyeri kamera görüntülerine bakıyorduk ki ikinci kaza gerçekleşti. İkinci dehşeti yaşamış olduk. Buradaki vatandaşlar o tırların buradan geçmesine artık tahammül edemiyor. Acının bir tarifi yok ama 'bu TIR'lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk.’’

https://sputniknews.com.tr/20220821/suleyman-soyludan-mardin-ve-gaziantep-kazalari-hakkinda-aciklama-eksik-gorursek-bedelini-odetiriz-1060209448.html

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

mardin, kaza, görgü tanığı