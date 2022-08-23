https://sputniknews.com.tr/20220823/iznik-golu-kiyisinda-yangin-1060303580.html

İznik Gölü kıyısında yangın

İznik Gölü kıyısında yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

iznik

göl

bursa

yangın

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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