https://sputniknews.com.tr/20220823/iznik-golu-kiyisinda-yangin-1060303580.html
İznik Gölü kıyısında yangın
İznik Gölü kıyısında yangın
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T22:01+0300
2022-08-23T22:01+0300
2022-08-23T22:03+0300
türkiye
iznik
göl
bursa
yangın
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/samsunda-gida-ve-kozmetik-fabrikasinda-yangin-1060261616.html
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iznik, göl, bursa, yangın
iznik, göl, bursa, yangın
İznik Gölü kıyısında yangın 22:01 23.08.2022 (güncellendi: 22:03 23.08.2022) Abone ol
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
© MUSA ÖZTÜRK
Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan
Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İznik
Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan
Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İznik © MUSA ÖZTÜRK
Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.
Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.
© MUSA ÖZTÜRK
5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan
Gölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İznik
Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.
5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.