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İznik Gölü kıyısında yangın
İznik Gölü kıyısında yangın
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T22:01+0300
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türkiye
iznik
göl
bursa
yangın
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/samsunda-gida-ve-kozmetik-fabrikasinda-yangin-1060261616.html
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iznik, göl, bursa, yangın
iznik, göl, bursa, yangın

İznik Gölü kıyısında yangın

22:01 23.08.2022 (güncellendi: 22:03 23.08.2022)
© MUSA ÖZTÜRKİznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.
İznik Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© MUSA ÖZTÜRK
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
© MUSA ÖZTÜRK

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olanİznikGölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Türkiye&#x27;nin beşinci büyük gölü olanİznikGölü&#x27;nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. - Sputnik Türkiye
1/3
© MUSA ÖZTÜRK

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olanİznikGölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

© MUSA ÖZTÜRK

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi&#x27;nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye
2/3
© MUSA ÖZTÜRK

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

© MUSA ÖZTÜRK

5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - Sputnik Türkiye
3/3
© MUSA ÖZTÜRK

5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

1/3
© MUSA ÖZTÜRK

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olanİznikGölü'nde saat 20.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

2/3
© MUSA ÖZTÜRK

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi'nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

3/3
© MUSA ÖZTÜRK

5 dönümlük alanda etkili olan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
TÜRKİYE
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın
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