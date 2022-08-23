https://sputniknews.com.tr/20220823/samsunda-gida-ve-kozmetik-fabrikasinda-yangin-1060261616.html

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

samsun

fabrika

yangın

gıda

kozmetik

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Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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samsun, fabrika, yangın, gıda, kozmetik