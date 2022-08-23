https://sputniknews.com.tr/20220823/samsunda-gida-ve-kozmetik-fabrikasinda-yangin-1060261616.html
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T01:15+0300
2022-08-23T01:15+0300
2022-08-23T01:20+0300
türkiye
samsun
fabrika
yangın
gıda
kozmetik
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Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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samsun, fabrika, yangın, gıda, kozmetik
samsun, fabrika, yangın, gıda, kozmetik
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın
01:15 23.08.2022 (güncellendi: 01:20 23.08.2022) Abone ol
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı.
Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.