https://sputniknews.com.tr/20220823/gaziantep-ve-mardindeki-trafik-kazasi-magduru-ailelelere-50-bin-liralik-destek-1060280879.html

Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere 50'şer bin liralık destek

Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere 50'şer bin liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T12:31+0300

2022-08-23T12:31+0300

2022-08-23T12:41+0300

mardin

gaziantep

ekonomik destek

trafik kazası

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060275218_0:251:2730:1787_1920x0_80_0_0_7f4aa87d886dd2c9b11f1592f7ca037e.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.

https://sputniknews.com.tr/20220823/mardindeki-kazanin-gorgu-tanigi-bu-tirlar-bir-gun-burada-bir-facia-yapacak-diyorduk-1060274757.html

mardin

gaziantep

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mardin, gaziantep, ekonomik destek, trafik kazası