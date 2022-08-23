https://sputniknews.com.tr/20220823/gaziantep-ve-mardindeki-trafik-kazasi-magduru-ailelelere-50-bin-liralik-destek-1060280879.html
Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere 50'şer bin liralık destek
Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere 50'şer bin liralık destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T12:31+0300
2022-08-23T12:31+0300
2022-08-23T12:41+0300
mardin
gaziantep
ekonomik destek
trafik kazası
türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.
https://sputniknews.com.tr/20220823/mardindeki-kazanin-gorgu-tanigi-bu-tirlar-bir-gun-burada-bir-facia-yapacak-diyorduk-1060274757.html
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mardin, gaziantep, ekonomik destek, trafik kazası
mardin, gaziantep, ekonomik destek, trafik kazası
Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere 50'şer bin liralık destek
12:31 23.08.2022 (güncellendi: 12:41 23.08.2022) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin liralık destek, 24 Ağustos Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.
Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.