Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220822/vucic-kosovali-sirplari-nato-korumazsa-sirbistan-koruyacak-1060236335.html
Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak
Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak
Kosova hükümetinin Kosovalı Sırpların Sırbistan kimlik ve plakalarına el koymaya karar verip tepkiler üzerine uygulamayı 1 Eylül'e kadar erteleyerek sürdürdüğü... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:17+0300
2022-08-22T16:27+0300
dünya
aleksandar vucic
sırbistan
kosova
ab
nato
priştine
belgrad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059433268_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e5bc324728eb38d52b427f4c9239b59.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, pazar günü Kosovalı Sırpların temsilcileriyle Belgrad'da görüşmesinin ardından televizyonda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Eylül'e dek kalan 10 günü yeni uzlaşma çözümleri aramak için kullanacağını söyledi.NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırdıBrüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yürüttüğü siyasi görüşmelerin çökmesi sonrası ilk kez konuşan Vucic, NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırarak, 'aksi takdirde Sırbistan'ın Kosova'daki nüfusunu korumak için harekete geçeceğini' dile getirdi. NATO'nun 1999'da 78 gün süren Yugoslavya harekatının ardından işgal ettiği Kosova, 2008'de tek taraflı ve Batı tarafından desteklenen şekilde Belgrad'dan bağımsızlık ilan etmişti. ABD ile müttefikleri tarafından tanınan Kosova'nın bağımsızlığını Sırbistan, Rusya, Çin dahil 81 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke ve BM tanımadı.'Kosova polisinin İbre'yi geçmesini engellemek, NATO'nun yükümlülüğü'"NATO'nun yükümlülüğü Kosova'daki Sırp halkını korumak... Kosova polisinin İbre Nehri'ni geçmesini engellemektir" diyen Vucic, Priştine'yi Kosova polisini Sırp mahallelerine göndermek için her fırsatı kullanarak durumu istikrarsızlaştırmakla suçladı.'Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmeye çalışıyorlar'Kosovalı Arnavut çetelerinin Kosovalı Sırpların yaşadığı kuzey Kosova'ya geçmelerinin durdurulması gerektiğini' dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı, 'Priştine makamlarının gerçek niyetinin kalan Sırp nüfusuna zulmetmek ve Kosova'da Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmek olduğunun' altını çizdi. 'Halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtarız'"Gidecek bir yerimiz yok, köşeye sıkıştık. NATO bunu yapmak istemiyorsa, halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtaracağız" vurgusunu yapan Vucic, geçen hafta Brüksel'deki müzakereler sırasında tarafsız plaka uygulanmasını önerdiğini, ancak Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin bunu reddedip Kosova plakasına zorunluluğunda ısrar ettiğini aktararak ekledi:"Bütün yapıcı tekliflerimiz (Kurti tarafından) neredeyse isterik şekilde reddedildi."Geçen ay Kosova hükümetinin Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova kimlik kartı ve plakası zorunluluğu getirme kararıyla bölgede gerilim yeniden tırmandı. Kosova polisinin sınırda Sırbistan kimlikli ve plakalılara denetim yapmaya kalkışması üzerine 31 Temmuz'da Kuzey Kosova'daki Sırplar yolları kapatıp barikatlar kurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220731/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosovali-sirplar-daha-fazla-zulme-tahammul-etmeyecek-1059346944.html
https://sputniknews.com.tr/20220801/trumpin-kosova-ozel-temsilcisi-kosovadaki-yeni-krizden-biden-yonetimini-sorumlu-tuttu-1059363008.html
https://sputniknews.com.tr/20220818/brukseldeki-sirbistan-kosova-gorusmesinden-sonuc-cikmadi-1060102925.html
sırbistan
kosova
priştine
belgrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059433268_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a9296c076296ae504a8672198e2f388a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksandar vucic, sırbistan, kosova, ab, nato, priştine, belgrad
aleksandar vucic, sırbistan, kosova, ab, nato, priştine, belgrad

Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak

15:17 22.08.2022 (güncellendi: 16:27 22.08.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone olTelegram
Kosova hükümetinin Kosovalı Sırpların Sırbistan kimlik ve plakalarına el koymaya karar verip tepkiler üzerine uygulamayı 1 Eylül'e kadar erteleyerek sürdürdüğü krizle ilgili yeni açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Belgrad'ın koruyacağına dair uyardı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, pazar günü Kosovalı Sırpların temsilcileriyle Belgrad'da görüşmesinin ardından televizyonda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Eylül'e dek kalan 10 günü yeni uzlaşma çözümleri aramak için kullanacağını söyledi.

NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırdı

Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yürüttüğü siyasi görüşmelerin çökmesi sonrası ilk kez konuşan Vucic, NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırarak, 'aksi takdirde Sırbistan'ın Kosova'daki nüfusunu korumak için harekete geçeceğini' dile getirdi.
NATO'nun 1999'da 78 gün süren Yugoslavya harekatının ardından işgal ettiği Kosova, 2008'de tek taraflı ve Batı tarafından desteklenen şekilde Belgrad'dan bağımsızlık ilan etmişti. ABD ile müttefikleri tarafından tanınan Kosova'nın bağımsızlığını Sırbistan, Rusya, Çin dahil 81 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke ve BM tanımadı.

'Kosova polisinin İbre'yi geçmesini engellemek, NATO'nun yükümlülüğü'

"NATO'nun yükümlülüğü Kosova'daki Sırp halkını korumak... Kosova polisinin İbre Nehri'ni geçmesini engellemektir" diyen Vucic, Priştine'yi Kosova polisini Sırp mahallelerine göndermek için her fırsatı kullanarak durumu istikrarsızlaştırmakla suçladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
DÜNYA
Sırbistan lideri 'Kosovalı Sırplar zulme tahammül etmeyecek' dedi, Kosova'da siren sesleri duyuldu
31 Temmuz, 21:24

'Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmeye çalışıyorlar'

Kosovalı Arnavut çetelerinin Kosovalı Sırpların yaşadığı kuzey Kosova'ya geçmelerinin durdurulması gerektiğini' dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı, 'Priştine makamlarının gerçek niyetinin kalan Sırp nüfusuna zulmetmek ve Kosova'da Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmek olduğunun' altını çizdi.
Donald Trump, Oval Ofis'te Richard Grenell ile - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
DÜNYA
Trump'ın Kosova Özel Temsilcisi, Kosova'daki yeni krizden Biden yönetimini sorumlu tuttu
1 Ağustos, 12:43

'Halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtarız'

"Gidecek bir yerimiz yok, köşeye sıkıştık. NATO bunu yapmak istemiyorsa, halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtaracağız" vurgusunu yapan Vucic, geçen hafta Brüksel'deki müzakereler sırasında tarafsız plaka uygulanmasını önerdiğini, ancak Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin bunu reddedip Kosova plakasına zorunluluğunda ısrar ettiğini aktararak ekledi:
"Bütün yapıcı tekliflerimiz (Kurti tarafından) neredeyse isterik şekilde reddedildi."
Jens Stoltenberg - Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
DÜNYA
Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı
18 Ağustos, 19:11
Geçen ay Kosova hükümetinin Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova kimlik kartı ve plakası zorunluluğu getirme kararıyla bölgede gerilim yeniden tırmandı. Kosova polisinin sınırda Sırbistan kimlikli ve plakalılara denetim yapmaya kalkışması üzerine 31 Temmuz'da Kuzey Kosova'daki Sırplar yolları kapatıp barikatlar kurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала