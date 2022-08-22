https://sputniknews.com.tr/20220822/vucic-kosovali-sirplari-nato-korumazsa-sirbistan-koruyacak-1060236335.html
Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak
Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak
Kosova hükümetinin Kosovalı Sırpların Sırbistan kimlik ve plakalarına el koymaya karar verip tepkiler üzerine uygulamayı 1 Eylül'e kadar erteleyerek sürdürdüğü... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T15:17+0300
2022-08-22T15:17+0300
2022-08-22T16:27+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, pazar günü Kosovalı Sırpların temsilcileriyle Belgrad'da görüşmesinin ardından televizyonda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Eylül'e dek kalan 10 günü yeni uzlaşma çözümleri aramak için kullanacağını söyledi.NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırdıBrüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yürüttüğü siyasi görüşmelerin çökmesi sonrası ilk kez konuşan Vucic, NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırarak, 'aksi takdirde Sırbistan'ın Kosova'daki nüfusunu korumak için harekete geçeceğini' dile getirdi. NATO'nun 1999'da 78 gün süren Yugoslavya harekatının ardından işgal ettiği Kosova, 2008'de tek taraflı ve Batı tarafından desteklenen şekilde Belgrad'dan bağımsızlık ilan etmişti. ABD ile müttefikleri tarafından tanınan Kosova'nın bağımsızlığını Sırbistan, Rusya, Çin dahil 81 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke ve BM tanımadı.'Kosova polisinin İbre'yi geçmesini engellemek, NATO'nun yükümlülüğü'"NATO'nun yükümlülüğü Kosova'daki Sırp halkını korumak... Kosova polisinin İbre Nehri'ni geçmesini engellemektir" diyen Vucic, Priştine'yi Kosova polisini Sırp mahallelerine göndermek için her fırsatı kullanarak durumu istikrarsızlaştırmakla suçladı.'Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmeye çalışıyorlar'Kosovalı Arnavut çetelerinin Kosovalı Sırpların yaşadığı kuzey Kosova'ya geçmelerinin durdurulması gerektiğini' dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı, 'Priştine makamlarının gerçek niyetinin kalan Sırp nüfusuna zulmetmek ve Kosova'da Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmek olduğunun' altını çizdi. 'Halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtarız'"Gidecek bir yerimiz yok, köşeye sıkıştık. NATO bunu yapmak istemiyorsa, halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtaracağız" vurgusunu yapan Vucic, geçen hafta Brüksel'deki müzakereler sırasında tarafsız plaka uygulanmasını önerdiğini, ancak Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin bunu reddedip Kosova plakasına zorunluluğunda ısrar ettiğini aktararak ekledi:"Bütün yapıcı tekliflerimiz (Kurti tarafından) neredeyse isterik şekilde reddedildi."Geçen ay Kosova hükümetinin Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova kimlik kartı ve plakası zorunluluğu getirme kararıyla bölgede gerilim yeniden tırmandı. Kosova polisinin sınırda Sırbistan kimlikli ve plakalılara denetim yapmaya kalkışması üzerine 31 Temmuz'da Kuzey Kosova'daki Sırplar yolları kapatıp barikatlar kurdu.
https://sputniknews.com.tr/20220731/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosovali-sirplar-daha-fazla-zulme-tahammul-etmeyecek-1059346944.html
https://sputniknews.com.tr/20220801/trumpin-kosova-ozel-temsilcisi-kosovadaki-yeni-krizden-biden-yonetimini-sorumlu-tuttu-1059363008.html
https://sputniknews.com.tr/20220818/brukseldeki-sirbistan-kosova-gorusmesinden-sonuc-cikmadi-1060102925.html
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aleksandar vucic, sırbistan, kosova, ab, nato, priştine, belgrad
aleksandar vucic, sırbistan, kosova, ab, nato, priştine, belgrad
Vucic: Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Sırbistan koruyacak
15:17 22.08.2022 (güncellendi: 16:27 22.08.2022) Abone ol
Kosova hükümetinin Kosovalı Sırpların Sırbistan kimlik ve plakalarına el koymaya karar verip tepkiler üzerine uygulamayı 1 Eylül'e kadar erteleyerek sürdürdüğü krizle ilgili yeni açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpları NATO korumazsa Belgrad'ın koruyacağına dair uyardı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, pazar günü Kosovalı Sırpların temsilcileriyle Belgrad'da görüşmesinin ardından televizyonda yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Eylül'e dek kalan 10 günü yeni uzlaşma çözümleri aramak için kullanacağını söyledi.
NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırdı
Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yürüttüğü siyasi görüşmelerin çökmesi sonrası ilk kez konuşan Vucic, NATO'yu Kosova'da 'işini yapmaya' çağırarak, 'aksi takdirde Sırbistan'ın Kosova'daki nüfusunu korumak için harekete geçeceğini' dile getirdi.
NATO'nun 1999'da 78 gün süren Yugoslavya harekatının ardından işgal ettiği Kosova, 2008'de tek taraflı ve Batı tarafından desteklenen şekilde Belgrad'dan bağımsızlık ilan etmişti. ABD ile müttefikleri tarafından tanınan Kosova'nın bağımsızlığını Sırbistan, Rusya, Çin dahil 81 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke ve BM tanımadı.
'Kosova polisinin İbre'yi geçmesini engellemek, NATO'nun yükümlülüğü'
"NATO'nun yükümlülüğü Kosova'daki Sırp halkını korumak... Kosova polisinin İbre Nehri'ni geçmesini engellemektir" diyen Vucic, Priştine'yi Kosova polisini Sırp mahallelerine göndermek için her fırsatı kullanarak durumu istikrarsızlaştırmakla suçladı.
'Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmeye çalışıyorlar'
Kosovalı Arnavut çetelerinin Kosovalı Sırpların yaşadığı kuzey Kosova'ya geçmelerinin durdurulması gerektiğini' dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı, 'Priştine makamlarının gerçek niyetinin kalan Sırp nüfusuna zulmetmek ve Kosova'da Sırp devletinden geriye kalanları iptal etmek olduğunun' altını çizdi.
'Halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtarız'
"Gidecek bir yerimiz yok, köşeye sıkıştık. NATO bunu yapmak istemiyorsa, halkımızı zulüm ve pogromlardan biz kurtaracağız" vurgusunu yapan Vucic, geçen hafta Brüksel'deki müzakereler sırasında tarafsız plaka uygulanmasını önerdiğini, ancak Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin bunu reddedip Kosova plakasına zorunluluğunda ısrar ettiğini aktararak ekledi:
"Bütün yapıcı tekliflerimiz (Kurti tarafından) neredeyse isterik şekilde reddedildi."
Geçen ay Kosova hükümetinin Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova kimlik kartı ve plakası zorunluluğu getirme kararıyla bölgede gerilim yeniden tırmandı. Kosova polisinin sınırda Sırbistan kimlikli ve plakalılara denetim yapmaya kalkışması üzerine 31 Temmuz'da Kuzey Kosova'daki Sırplar yolları kapatıp barikatlar kurdu.