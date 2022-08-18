https://sputniknews.com.tr/20220818/brukseldeki-sirbistan-kosova-gorusmesinden-sonuc-cikmadi-1060102925.html

Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı

Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova lideri Albin Kurti’nin Brüksel’deki görüşmede çözüm konusunda anlaşmaya varamadığı, fakat bu konudaki... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T19:11+0300

2022-08-18T19:11+0300

2022-08-18T19:11+0300

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aleksandr vucic

albin kurti

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Henüz anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil. Her iki lider diyaloğu sürdürme gereği üzerinde anlaştı. Görüşmeler önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak. Henüz 1 Eylül’e kadar zamanımız var. Ben teslim olmuyorum” ifadesini kullandı.Borrell, “Liderler arasında, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin nihai statüsünün ne olması gerektiği konusunda anlaşmazlık sürüyor. Fakat onlar, ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmak için önümüzdeki zamanda düzenli görüşmeleri sürdürmeyi kabul etti” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/natodan-sirbistan-kosova-uyarisi-istikrar-tehlikeye-girerse-kfor-mudahaleye-hazir-1060055473.html

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sırbistan, kosova, brüksel, görüşme, aleksandr vucic, albin kurti