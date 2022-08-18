https://sputniknews.com.tr/20220818/brukseldeki-sirbistan-kosova-gorusmesinden-sonuc-cikmadi-1060102925.html
Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı
Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova lideri Albin Kurti’nin Brüksel’deki görüşmede çözüm konusunda anlaşmaya varamadığı, fakat bu konudaki... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T19:11+0300
2022-08-18T19:11+0300
2022-08-18T19:11+0300
dünya
sırbistan
kosova
brüksel
görüşme
aleksandr vucic
albin kurti
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Henüz anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil. Her iki lider diyaloğu sürdürme gereği üzerinde anlaştı. Görüşmeler önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak. Henüz 1 Eylül’e kadar zamanımız var. Ben teslim olmuyorum” ifadesini kullandı.Borrell, “Liderler arasında, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin nihai statüsünün ne olması gerektiği konusunda anlaşmazlık sürüyor. Fakat onlar, ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmak için önümüzdeki zamanda düzenli görüşmeleri sürdürmeyi kabul etti” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220817/natodan-sirbistan-kosova-uyarisi-istikrar-tehlikeye-girerse-kfor-mudahaleye-hazir-1060055473.html
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sırbistan, kosova, brüksel, görüşme, aleksandr vucic, albin kurti
sırbistan, kosova, brüksel, görüşme, aleksandr vucic, albin kurti
Brüksel’deki Sırbistan-Kosova görüşmesinden sonuç çıkmadı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova lideri Albin Kurti’nin Brüksel’deki görüşmede çözüm konusunda anlaşmaya varamadığı, fakat bu konudaki müzakereleri önümüzdeki günlerde sürdürme kararı aldığı belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Henüz anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil. Her iki lider diyaloğu sürdürme gereği üzerinde anlaştı. Görüşmeler önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak. Henüz 1 Eylül’e kadar zamanımız var. Ben teslim olmuyorum” ifadesini kullandı.
Borrell, “Liderler arasında, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin nihai statüsünün ne olması gerektiği konusunda anlaşmazlık sürüyor. Fakat onlar, ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmak için önümüzdeki zamanda düzenli görüşmeleri sürdürmeyi kabul etti” dedi.