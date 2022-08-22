https://sputniknews.com.tr/20220822/suikasta-kurban-giden-duginanin-babasi-ukraynali-asiri-milliyetcilerden-tehditler-aliyorduk-1060218572.html

Suikasta kurban giden Dugina’nın babası: Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tehditler alıyorduk

Suikasta kurban giden Dugina’nın babası: Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tehditler alıyorduk

Ünlü Rus filozof ve siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kendisinin ve dün akşam otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden kızı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T00:14+0300

2022-08-22T00:14+0300

2022-08-22T00:16+0300

dünya

aleksandr dugin

suikast

suikast girişimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060204478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ad1ac4f40a242f474ce0e320f4568f6.jpg

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin Telegram kanalından paylaşılan habere göre soruşturma müfettişleri, şu anda hastanede tedavi altında olan Aleksandr Dugin ile görüştü.Kolluk kuvvetlerinden bir yetkilinin gazeteye aktardığı üzere Dugin ve kızı Daria, bulundukları festivalden farklı araçlarla ayrıldı, Dugin’in otomobili, Daria’nın aracının hemen arkasındaydı ve patlama, babasının gözlerinin önünde meydana geldi.Dugin, son zamanlarda sosyal ağlar üzerinden tehdit edildiklerini, fakat ne kendisinin, ne de Daria’nın söz konusu tehditleri pek fazla önemsemediklerini ifade etti.Daha önce Uluslararası Terörle Mücadele Eğitim Kuruluşu Başkanı Joseph Linder, Dugina'nın otomobiline yerleştirilen bombayı yalnızca profesyonel eğitim görmüş birinin yapabileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220821/rus-siyaset-uzmani-duginin-kizinin-icinde-bulundugu-arac-infilak-etti-1060192467.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr dugin, suikast, suikast girişimi