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https://sputniknews.com.tr/20220822/suikasta-kurban-giden-duginanin-babasi-ukraynali-asiri-milliyetcilerden-tehditler-aliyorduk-1060218572.html
Suikasta kurban giden Dugina’nın babası: Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tehditler alıyorduk
Suikasta kurban giden Dugina’nın babası: Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tehditler alıyorduk
Ünlü Rus filozof ve siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kendisinin ve dün akşam otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden kızı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T00:14+0300
2022-08-22T00:16+0300
dünya
aleksandr dugin
suikast
suikast girişimi
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Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin Telegram kanalından paylaşılan habere göre soruşturma müfettişleri, şu anda hastanede tedavi altında olan Aleksandr Dugin ile görüştü.Kolluk kuvvetlerinden bir yetkilinin gazeteye aktardığı üzere Dugin ve kızı Daria, bulundukları festivalden farklı araçlarla ayrıldı, Dugin’in otomobili, Daria’nın aracının hemen arkasındaydı ve patlama, babasının gözlerinin önünde meydana geldi.Dugin, son zamanlarda sosyal ağlar üzerinden tehdit edildiklerini, fakat ne kendisinin, ne de Daria’nın söz konusu tehditleri pek fazla önemsemediklerini ifade etti.Daha önce Uluslararası Terörle Mücadele Eğitim Kuruluşu Başkanı Joseph Linder, Dugina'nın otomobiline yerleştirilen bombayı yalnızca profesyonel eğitim görmüş birinin yapabileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/rus-siyaset-uzmani-duginin-kizinin-icinde-bulundugu-arac-infilak-etti-1060192467.html
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aleksandr dugin, suikast, suikast girişimi
aleksandr dugin, suikast, suikast girişimi

Suikasta kurban giden Dugina’nın babası: Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tehditler alıyorduk

00:14 22.08.2022 (güncellendi: 00:16 22.08.2022)
© Sputnik / СК РФ / Fotoğraf bankasına girDaria Dugina suikasti
Daria Dugina suikasti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / СК РФ
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Ünlü Rus filozof ve siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, kendisinin ve dün akşam otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina’nın son zamanlarda Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tehditler aldıklarını anlattı.
Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinin Telegram kanalından paylaşılan habere göre soruşturma müfettişleri, şu anda hastanede tedavi altında olan Aleksandr Dugin ile görüştü.
Kolluk kuvvetlerinden bir yetkilinin gazeteye aktardığı üzere Dugin ve kızı Daria, bulundukları festivalden farklı araçlarla ayrıldı, Dugin’in otomobili, Daria’nın aracının hemen arkasındaydı ve patlama, babasının gözlerinin önünde meydana geldi.
Dugin, son zamanlarda sosyal ağlar üzerinden tehdit edildiklerini, fakat ne kendisinin, ne de Daria’nın söz konusu tehditleri pek fazla önemsemediklerini ifade etti.
Daha önce Uluslararası Terörle Mücadele Eğitim Kuruluşu Başkanı Joseph Linder, Dugina'nın otomobiline yerleştirilen bombayı yalnızca profesyonel eğitim görmüş birinin yapabileceğini açıklamıştı.
Dugin’in kızı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
DÜNYA
Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızının içinde bulunduğu araç infilak etti
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