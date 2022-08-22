https://sputniknews.com.tr/20220822/putinden-suikast-kurbani-gazeteci-duginanin-ailesine-bassagligi-mesaji-1060239491.html
Putin’den suikast kurbanı gazeteci Dugina’nın ailesine başsağlığı mesajı
Putin’den suikast kurbanı gazeteci Dugina’nın ailesine başsağlığı mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina’ya düzenlenen suikastı için 'alçakça ve acımasızca işlenen... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:58+0300
2022-08-22T16:58+0300
2022-08-22T16:59+0300
dünya
vladimir putin
daria dugina
suikast
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Kremlin’in Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Putin, Dugana’nın ailesine gönderdiği başsağlığı mesajında, “Alçakça ve acımasızca işlenen suç, gerçek Rus – iyi, sevgi dolu, yardımsever ve açık – kalbe sahip parlak ve yetenekli insan olan Darya Dugina’nın yaşamına son verdi. Gazeteci, bilim adamı, filozof, savaş muhabiri, halkına ve ülkesine dürüstçe hizmet ediyordu, Rusya severi ne olduğunu yaptığı işlerle kanıtlıyordu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/-fsb-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-istihbarati-var-1060233963.html
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vladimir putin, daria dugina, suikast
vladimir putin, daria dugina, suikast
Putin’den suikast kurbanı gazeteci Dugina’nın ailesine başsağlığı mesajı
16:58 22.08.2022 (güncellendi: 16:59 22.08.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina’ya düzenlenen suikastı için 'alçakça ve acımasızca işlenen suç' olarak nitelendirdi.
Kremlin’in Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Putin, Dugana’nın ailesine gönderdiği başsağlığı mesajında, “Alçakça ve acımasızca işlenen suç, gerçek Rus – iyi, sevgi dolu, yardımsever ve açık – kalbe sahip parlak ve yetenekli insan olan Darya Dugina’nın yaşamına son verdi. Gazeteci, bilim adamı, filozof, savaş muhabiri, halkına ve ülkesine dürüstçe hizmet ediyordu, Rusya severi ne olduğunu yaptığı işlerle kanıtlıyordu” ifadelerini kullandı.