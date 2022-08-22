https://sputniknews.com.tr/20220822/putinden-suikast-kurbani-gazeteci-duginanin-ailesine-bassagligi-mesaji-1060239491.html

Putin’den suikast kurbanı gazeteci Dugina’nın ailesine başsağlığı mesajı

Putin’den suikast kurbanı gazeteci Dugina’nın ailesine başsağlığı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugina’ya düzenlenen suikastı için 'alçakça ve acımasızca işlenen... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:58+0300

2022-08-22T16:58+0300

2022-08-22T16:59+0300

dünya

vladimir putin

daria dugina

suikast

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Kremlin’in Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Putin, Dugana’nın ailesine gönderdiği başsağlığı mesajında, “Alçakça ve acımasızca işlenen suç, gerçek Rus – iyi, sevgi dolu, yardımsever ve açık – kalbe sahip parlak ve yetenekli insan olan Darya Dugina’nın yaşamına son verdi. Gazeteci, bilim adamı, filozof, savaş muhabiri, halkına ve ülkesine dürüstçe hizmet ediyordu, Rusya severi ne olduğunu yaptığı işlerle kanıtlıyordu” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/-fsb-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-istihbarati-var-1060233963.html

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vladimir putin, daria dugina, suikast