https://sputniknews.com.tr/20220822/putinden-suikast-kurbani-gazeteci-darya-duginaya-cesaret-nisani-odulu-1060247831.html

Putin’den suikast kurbanı gazeteci Darya Dugina’ya ‘Cesaret Nişanı’ ödülü

Putin’den suikast kurbanı gazeteci Darya Dugina’ya ‘Cesaret Nişanı’ ödülü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bombalı suikasta kurban giden gazeteci Darya Dugina’nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T21:10+0300

2022-08-22T21:10+0300

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dünya

daria dugina

vladimir putin

cesaret nişanı

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, geçen akşam otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daria Dugina’nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.Kararname metninde, “Mesleki görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve özveri için, halka açık olmayan Tsargrad Media A.Ş’nin muhabiri Darya Aleksandrovna Dugina'nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesi” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/aleksandr-dugin-suikast-hakkinda-ilk-kez-konustu-ukraynadaki-nazi-rejiminin-isi-oldugundan-eminim-1060241387.html

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daria dugina, vladimir putin, cesaret nişanı