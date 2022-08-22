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https://sputniknews.com.tr/20220822/putinden-suikast-kurbani-gazeteci-darya-duginaya-cesaret-nisani-odulu-1060247831.html
Putin’den suikast kurbanı gazeteci Darya Dugina’ya ‘Cesaret Nişanı’ ödülü
Putin’den suikast kurbanı gazeteci Darya Dugina’ya ‘Cesaret Nişanı’ ödülü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bombalı suikasta kurban giden gazeteci Darya Dugina’nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T21:10+0300
2022-08-22T21:10+0300
dünya
daria dugina
vladimir putin
cesaret nişanı
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, geçen akşam otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daria Dugina’nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.Kararname metninde, “Mesleki görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve özveri için, halka açık olmayan Tsargrad Media A.Ş’nin muhabiri Darya Aleksandrovna Dugina'nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/aleksandr-dugin-suikast-hakkinda-ilk-kez-konustu-ukraynadaki-nazi-rejiminin-isi-oldugundan-eminim-1060241387.html
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daria dugina, vladimir putin, cesaret nişanı
daria dugina, vladimir putin, cesaret nişanı

Putin’den suikast kurbanı gazeteci Darya Dugina’ya ‘Cesaret Nişanı’ ödülü

21:10 22.08.2022
© SputnikDarya Dugina
Darya Dugina - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bombalı suikasta kurban giden gazeteci Darya Dugina’nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin, geçen akşam otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daria Dugina’nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kararname metninde, “Mesleki görevini yerine getirirken gösterdiği cesaret ve özveri için, halka açık olmayan Tsargrad Media A.Ş’nin muhabiri Darya Aleksandrovna Dugina'nın Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmesi” ifadelerine yer verildi.
Daria Dugina suikasti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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