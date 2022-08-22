Aleksandr Dugin, suikast hakkında konuştu: Ukrayna'daki Nazi rejiminin işi olduğundan eminim
17:39 22.08.2022 (güncellendi: 17:49 22.08.2022)
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Cumartesi gecesi düzenlenen bombalı suikastte kızı Daria Dugina'yı kaybeden ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, suikasti terör saldırısı olarak niteledi ve arkasında Ukrayna'daki Nazi rejiminin bulunduğundan emin olduğunu vurguladı.
Siyaset uzmanı Dugin'in kızına düzenlenen suikaste ilişkin ilk değerlendirmeleri, iş insanı Konstantin Malafeyev tarafından Telegram'da yayınlandı.
Ukrayna'daki Nazi rejiminin kızını gözleri önünde vahşice öldürdüğünün ve kızının hiçbir zaman şiddet ve savaş çağrısı yapmadığının altını çizen Dugin, "O, kendi yolunun henüz başındaki parlayan bir yıldızdı. Rusya'nın düşmanları onu haince, gizlice öldürdü. Ama bizi, halkımızı bu tür dayanılamaz darbeler bile yıkamaz. En iyi ve en savunmasız olanlarımıza karşı kanlı bir terör uygulayarak irademizi ezmek istediler. Ancak hedeflerine ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.
Dugin, "Kalplerimiz sadece intikam ya da misilleme istemiyor, böyle bir yanıt çok zayıf olur, Ruslara özgü değil. Bizim sadece Rusya'nın zaferine ihtiyacımız var. Öyleyse kazanın, lütfen!" diye ekledi.
Ukrayna'daki Nazi rejiminin kızını gözleri önünde vahşice öldürdüğünün ve kızının hiçbir zaman şiddet ve savaş çağrısı yapmadığının altını çizen Dugin, "O, kendi yolunun henüz başındaki parlayan bir yıldızdı. Rusya'nın düşmanları onu haince, gizlice öldürdü. Ama bizi, halkımızı bu tür dayanılamaz darbeler bile yıkamaz. En iyi ve en savunmasız olanlarımıza karşı kanlı bir terör uygulayarak irademizi ezmek istediler. Ancak hedeflerine ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.
Dugin, "Kalplerimiz sadece intikam ya da misilleme istemiyor, böyle bir yanıt çok zayıf olur, Ruslara özgü değil. Bizim sadece Rusya'nın zaferine ihtiyacımız var. Öyleyse kazanın, lütfen!" diye ekledi.