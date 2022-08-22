https://sputniknews.com.tr/20220822/mahkemeden-havrita-karari-erisim-engeli-getirildi-1060239162.html

Mahkemeden Havrita kararı: Erişim engeli getirildi

Mahkemeden Havrita kararı: Erişim engeli getirildi

Sokak köpeklerinin yaşadıkları yerleri harita üzerinden gösteren Havrita uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos tarihli kararıyla erişim... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:50+0300

2022-08-22T16:50+0300

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köpek

havrita

türkiye

erişim engeli

mahkeme

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Sokak hayvanlarına saldırıları artıracağı düşüncesiyle hayvan dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar tarafından tepki çeken ve sokak köpeklerinin yaşadığı yerleri haritada gösteren Havrita uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile erişim engeli getirildi.Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle verilen erişim engelleme kararı, internet servis sağlayıcıları tarafından uygulanmaya başladı.Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220821/isaretlenen-sokak-kopekleri-olduruluyor-tartismasi-havritaya-kapatma-davasi-1060198815.html

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