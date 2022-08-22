Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220822/mahkemeden-havrita-karari-erisim-engeli-getirildi-1060239162.html
Mahkemeden Havrita kararı: Erişim engeli getirildi
Mahkemeden Havrita kararı: Erişim engeli getirildi
Sokak köpeklerinin yaşadıkları yerleri harita üzerinden gösteren Havrita uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos tarihli kararıyla erişim... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:50+0300
2022-08-22T16:57+0300
köpek
havrita
türkiye
erişim engeli
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102956/71/1029567185_0:57:4559:2621_1920x0_80_0_0_79b319dcefe189cfd8509ee90b82ed20.jpg
Sokak hayvanlarına saldırıları artıracağı düşüncesiyle hayvan dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar tarafından tepki çeken ve sokak köpeklerinin yaşadığı yerleri haritada gösteren Havrita uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile erişim engeli getirildi.Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle verilen erişim engelleme kararı, internet servis sağlayıcıları tarafından uygulanmaya başladı.Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220821/isaretlenen-sokak-kopekleri-olduruluyor-tartismasi-havritaya-kapatma-davasi-1060198815.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102956/71/1029567185_493:0:4064:2678_1920x0_80_0_0_8b56844207cfd8400b0418d83abe3cbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, havrita, erişim engeli, mahkeme
köpek, havrita, erişim engeli, mahkeme

Mahkemeden Havrita kararı: Erişim engeli getirildi

16:50 22.08.2022 (güncellendi: 16:57 22.08.2022)
© AFP 2022 / Martin BERNETTI Sokak köpeği
Sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Martin BERNETTI
Abone olTelegram
Sokak köpeklerinin yaşadıkları yerleri harita üzerinden gösteren Havrita uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.
Sokak hayvanlarına saldırıları artıracağı düşüncesiyle hayvan dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar tarafından tepki çeken ve sokak köpeklerinin yaşadığı yerleri haritada gösteren Havrita uygulamasına Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile erişim engeli getirildi.
Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle verilen erişim engelleme kararı, internet servis sağlayıcıları tarafından uygulanmaya başladı.
Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
sokak köpeği yoldaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
TÜRKİYE
'İşaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor' tartışması: Havrita’ya kapatma davası
Dün, 12:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала