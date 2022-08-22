https://sputniknews.com.tr/20220822/eurodolar-paritesi-20-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1060248754.html

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

2002 yılındaki seviyesinin altına inen euro/dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T21:56+0300

2022-08-22T21:56+0300

2022-08-22T22:00+0300

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Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 1.1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü.Böylece parite 2002 yılındaki 0.9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.Euro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.Paritedeki gerilemenin , ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor.Euro değeriEuro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1.17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0.82 dolara kadar geriledi.Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1.60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.Euro Bölgesi hakkındaAlmanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.Euro, doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda.

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