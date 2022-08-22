Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220822/eurodolar-paritesi-20-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1060248754.html
Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde
Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde
2002 yılındaki seviyesinin altına inen euro/dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T21:56+0300
2022-08-22T22:00+0300
ekonomi
dolar
euro
euro bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 1.1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü.Böylece parite 2002 yılındaki 0.9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.Euro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.Paritedeki gerilemenin , ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor.Euro değeriEuro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1.17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0.82 dolara kadar geriledi.Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1.60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.Euro Bölgesi hakkındaAlmanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.Euro, doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, euro, euro bölgesi
dolar, euro, euro bölgesi

Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

21:56 22.08.2022 (güncellendi: 22:00 22.08.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
Abone olTelegram
2002 yılındaki seviyesinin altına inen euro/dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.
Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 1.1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü.
Böylece parite 2002 yılındaki 0.9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.
Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.
Paritedeki gerilemenin , ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Euro değeri

Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1.17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0.82 dolara kadar geriledi.
Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1.60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

Euro Bölgesi hakkında

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.
Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.
Euro, doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала