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https://sputniknews.com.tr/20220822/alkollu-arac-kullanirken-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-eski-kaymakama-tahliye-1060243110.html
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan eski kaymakama tahliye
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan eski kaymakama tahliye
Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T20:14+0300
2022-08-22T20:14+0300
kaymakam
tahliye
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sinanoğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.Sanığın üzerine atılı suç için istenilen cezanın üst ve alt sınırı, mağdurların şikayetten vazgeçtiklerine ilişkin dilekçesi, bilirkişi raporundaki kusur durumları, tutuklulukta geçirilen süre ve orantılılık ilkelerini değerlendiren mahkeme, Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.Kararla Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Sinanoğlu'nun, tutuksuz yargılanmasına 7 Aralık'ta başlanılacak.Sinanoğlu'nun kullandığ cip, 15 Temmuz'da Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sinanoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220717/alkollu-arac-kullanirken-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-kaymakam-tutuklandi-1058791746.html
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kaymakam, tahliye
kaymakam, tahliye

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan eski kaymakama tahliye

20:14 22.08.2022
© DHAServer Sinanoğlu
Server Sinanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© DHA
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Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sinanoğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.
Sanığın üzerine atılı suç için istenilen cezanın üst ve alt sınırı, mağdurların şikayetten vazgeçtiklerine ilişkin dilekçesi, bilirkişi raporundaki kusur durumları, tutuklulukta geçirilen süre ve orantılılık ilkelerini değerlendiren mahkeme, Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.
Kararla Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Sinanoğlu'nun, tutuksuz yargılanmasına 7 Aralık'ta başlanılacak.
Sinanoğlu'nun kullandığ cip, 15 Temmuz'da Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sinanoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.
Alkollü araç kullanıp karıştığı kazada bir çocuğun ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
TÜRKİYE
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı
17 Temmuz, 00:22
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