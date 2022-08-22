https://sputniknews.com.tr/20220822/alkollu-arac-kullanirken-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-eski-kaymakama-tahliye-1060243110.html

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan eski kaymakama tahliye

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan eski kaymakama tahliye

Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T20:14+0300

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kaymakam

tahliye

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sinanoğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.Sanığın üzerine atılı suç için istenilen cezanın üst ve alt sınırı, mağdurların şikayetten vazgeçtiklerine ilişkin dilekçesi, bilirkişi raporundaki kusur durumları, tutuklulukta geçirilen süre ve orantılılık ilkelerini değerlendiren mahkeme, Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.Kararla Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Sinanoğlu'nun, tutuksuz yargılanmasına 7 Aralık'ta başlanılacak.Sinanoğlu'nun kullandığ cip, 15 Temmuz'da Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sinanoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220717/alkollu-arac-kullanirken-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-kaymakam-tutuklandi-1058791746.html

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kaymakam, tahliye