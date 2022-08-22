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Akşener: Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez
Akşener: Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez
İYİ Parti lideri Akşener, “Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir” diyerek, “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.Öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı'Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili şunları söylemişti:
https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1060243339.html
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meral akşener
meral akşener

Akşener: Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez

23:45 22.08.2022 (güncellendi: 00:03 23.08.2022)
© İYİ PartiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem isimli konferansta konuşuyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem isimli konferansta konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İYİ Parti
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İYİ Parti lideri Akşener, “Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir” diyerek, “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı'

Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir. Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili şunları söylemişti:

“Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz.Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur."

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