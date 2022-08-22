https://sputniknews.com.tr/20220822/aksener-kariyer-adi-altinda-ogretmenlerimize-reva-gorulen-eziyet-kabul-edilemez-1060256949.html

Akşener: Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez

Akşener: Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez

İYİ Parti lideri Akşener, “Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir” diyerek, “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T23:45+0300

2022-08-22T23:45+0300

2022-08-23T00:03+0300

türkiye

meral akşener

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.Öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı'Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili şunları söylemişti:

https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1060243339.html

türkiye

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meral akşener