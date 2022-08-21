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Muharrem İnce: 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi?
Muharrem İnce: 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi?
Muharrem İnce, partisinin millete yeni bir seçenek sunduğunu belirterek, "Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T18:41+0300
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muharrem ince
politika
ali babacan
ahmet davutoğlu
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İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim" diye konuştu.İktidarı da eleştiren İnce, şunları kaydetti:‘Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır’CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti.Muharrem İnce, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20220821/alti-muhalefet-partisinin-genel-baskanlari-saadet-partisi-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1060207195.html
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muharrem ince, ali babacan, ahmet davutoğlu
muharrem ince, ali babacan, ahmet davutoğlu

Muharrem İnce: 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi?

18:41 21.08.2022 (güncellendi: 18:46 21.08.2022)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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Muharrem İnce, partisinin millete yeni bir seçenek sunduğunu belirterek, "Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de altılı masadaki Davutoğlu mu gönderecek?" dedi.
İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim" diye konuştu.
İktidarı da eleştiren İnce, şunları kaydetti:
"Bu iktidardan kurtulacağız da 13 sene Erdoğan'ın bakanlığını yapmış Babacan mı kurtaracak bizi? Suriyelileri göndereceğiz de altılı masadaki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri? Onun için biz bu millete diyoruz ki, 'ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket'. Millete yeni bir seçenek sunuyoruz."

‘Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır’

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti.
Muharrem İnce, şöyle devam etti:
"Bunların kafaları karışık. Net fikirleri yok. Memleket Partisinin iktidarında Suriyelileri göndereceğiz, nokta. Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak. Ne işimiz var Azerbaycan'da demiyoruz biz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmelidir. Hatta az etmiştir. Biz iktidar olduğumuzda daha fazla edeceğiz. Milli konularda sırf iş olsun diye ortalığı karıştırmak muhalefet etmek değildir. Muhalefet etmek yanlışları gördüğünüzde konuşmaktır. Dış politika ayaküstü konuşulacak, üç tane oy fazla alayım diye yapılacak iş değildir."
Altı muhalefet partisinin genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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