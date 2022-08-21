6'lı masa altıncı kez toplandı: Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi
15:28 21.08.2022 (güncellendi: 15:47 21.08.2022)
© AAAltı muhalefet partisinin genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu
© AA
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Liderler Buluşması'na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.
Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldihttps://t.co/57hNhjrLHB pic.twitter.com/rCEcGcOvcR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 21, 2022
Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi.
Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara🇹🇷 pic.twitter.com/4kAqtfHOUm— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) August 21, 2022
Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek.
Türkiye’ye yakışacak, Büyük Türk Milleti’ne yaraşacak;— İYİ Parti (@iyiparti) August 21, 2022
Hak ettiğimiz güçlü, zengin ve mutlu Türkiye’ye kavuşacağız.
Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!#HepBirlikteGüzelYarınlara🇹🇷 pic.twitter.com/FLO00NXRjn
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.