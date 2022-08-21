https://sputniknews.com.tr/20220821/alti-muhalefet-partisinin-genel-baskanlari-saadet-partisi-genel-merkezinde-bir-araya-geldi-1060207195.html

6'lı masa altıncı kez toplandı: Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi

6'lı masa altıncı kez toplandı: Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T15:28+0300

2022-08-21T15:28+0300

2022-08-21T15:47+0300

saadet partisi

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

ahmet davutoğlu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Liderler Buluşması'na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi.Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220820/6li-masada-ilk-turun-son-randevusu-yarin-1060177551.html

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saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ahmet davutoğlu