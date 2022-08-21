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6'lı masa altıncı kez toplandı: Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi
6'lı masa altıncı kez toplandı: Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T15:28+0300
2022-08-21T15:47+0300
saadet partisi
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
ahmet davutoğlu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Liderler Buluşması'na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi.Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/6li-masada-ilk-turun-son-randevusu-yarin-1060177551.html
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saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ahmet davutoğlu
saadet partisi, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ahmet davutoğlu

6'lı masa altıncı kez toplandı: Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi

15:28 21.08.2022 (güncellendi: 15:47 21.08.2022)
© AAAltı muhalefet partisinin genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu
Altı muhalefet partisinin genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AA
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Liderler Buluşması'na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.
Partilerden aynı anda 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı geldi.
Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
POLİTİKA
6'lı masada ilk turun son randevusu yarın
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