Komedyen Ricky Gervais, Salman Rüşdi saldırısının ardından korumalarını artırdı

Hindistan asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'ta saldırıya uğraması yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen İngiliz komedyen Ricky... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

Şeytan Ayetleri isimli kitapla tanınan ve İran’ın hakkında ölüm fetvası çıkardığı Salman Rüşdi’nin geçen haftalarda New York’ta bıçaklı saldırıya uğraması yaptığı tartışma yaratan esprilerle sık sık gündeme gelen İngiliz komedyen Ricky Gervais’i harekete geçirdi.Boynundan ve vücudundan 15 kez bıçaklanan Rüşdi’nin yoğun bakıma kaldırıldığı saldırı sonrasında The Office ve After Life isimli dizilerin yaratıcısı da olan Gervais, korumalarını artırdı.Sözcü'nün aktardığına göre, Gervais’in SoHo’daki Leicester Square Tiyatrosu’nda yaptığı stand-up gösterisindeki korumaları artırdığı kaydedildi. Kimsenin sahneye çıkmasına izin verilmediği belirtilirken, Gervais’in hayatını riske atmak istemediği duyuruldu.

