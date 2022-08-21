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Komedyen Ricky Gervais, Salman Rüşdi saldırısının ardından korumalarını artırdı
Komedyen Ricky Gervais, Salman Rüşdi saldırısının ardından korumalarını artırdı
Hindistan asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'ta saldırıya uğraması yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen İngiliz komedyen Ricky... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T18:00+0300
2022-08-21T18:03+0300
ricky gervais
salman rüşdi
yaşam
komedyen
saldırı
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Şeytan Ayetleri isimli kitapla tanınan ve İran’ın hakkında ölüm fetvası çıkardığı Salman Rüşdi’nin geçen haftalarda New York’ta bıçaklı saldırıya uğraması yaptığı tartışma yaratan esprilerle sık sık gündeme gelen İngiliz komedyen Ricky Gervais’i harekete geçirdi.Boynundan ve vücudundan 15 kez bıçaklanan Rüşdi’nin yoğun bakıma kaldırıldığı saldırı sonrasında The Office ve After Life isimli dizilerin yaratıcısı da olan Gervais, korumalarını artırdı.Sözcü'nün aktardığına göre, Gervais’in SoHo’daki Leicester Square Tiyatrosu’nda yaptığı stand-up gösterisindeki korumaları artırdığı kaydedildi. Kimsenin sahneye çıkmasına izin verilmediği belirtilirken, Gervais’in hayatını riske atmak istemediği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20220818/salman-rushdieyi-bicaklayan-zanli-suclamalari-reddetti-1060111147.html
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ricky gervais, salman rüşdi, komedyen, saldırı
ricky gervais, salman rüşdi, komedyen, saldırı

Komedyen Ricky Gervais, Salman Rüşdi saldırısının ardından korumalarını artırdı

18:00 21.08.2022 (güncellendi: 18:03 21.08.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS HUNTRicky Gervais
Ricky Gervais - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS HUNT
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Hindistan asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin New York'ta saldırıya uğraması yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen İngiliz komedyen Ricky Gervais'i harekete geçirdi.
Şeytan Ayetleri isimli kitapla tanınan ve İran’ın hakkında ölüm fetvası çıkardığı Salman Rüşdi’nin geçen haftalarda New York’ta bıçaklı saldırıya uğraması yaptığı tartışma yaratan esprilerle sık sık gündeme gelen İngiliz komedyen Ricky Gervais’i harekete geçirdi.
Boynundan ve vücudundan 15 kez bıçaklanan Rüşdi’nin yoğun bakıma kaldırıldığı saldırı sonrasında The Office ve After Life isimli dizilerin yaratıcısı da olan Gervais, korumalarını artırdı.
Sözcü'nün aktardığına göre, Gervais’in SoHo’daki Leicester Square Tiyatrosu’nda yaptığı stand-up gösterisindeki korumaları artırdığı kaydedildi. Kimsenin sahneye çıkmasına izin verilmediği belirtilirken, Gervais’in hayatını riske atmak istemediği duyuruldu.
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