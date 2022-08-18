https://sputniknews.com.tr/20220818/salman-rushdieyi-bicaklayan-zanli-suclamalari-reddetti-1060111147.html
Salman Rushdie’yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti
Salman Rushdie’yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti
Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie’yi New York’ta katıldığı bir etkinlik sırasında bıçaklayan Hadi Matar, çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T23:43+0300
2022-08-18T23:43+0300
2022-08-18T23:50+0300
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Dünyaca ünlü yazar Salman Rushdie, ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğramış ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlanmıştı. Rushdie’yi bıçaklayan 24 yaşındaki Hadi Matar, New York’taki Chautauqua County’de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddetti.Yargıç, Matar’ın kefaletsiz şekilde tutuklu kalmasını talep etti. Savcı, Matar’ın Rushdie’ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. Ayrıca etkinlikte bir diğer konuşmacı Ralph Henry Reese’i de yaralayan Matar’ın bu suçtan da 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.Rushdie, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu solunum cihazına bağlanmış, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü ve bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklanmıştı.Saldırganın, İran Devrim Muhafızları Ordusu sempatizanı olduğu düşünülüyorMatar'ın sosyal medya hesapları üzerinde yapılan ilk incelemede, Şii aşırılıkçılığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) sempati duyduğu tespit edildi fakat kesin bir bağlantı henüz bulunmadı.Biden saldırıyı kınamıştıABD Başkanı Joe Biden, Rushdie'ye yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, çalışmalarına değinerek ondan övgüyle bahsetmiş, “Bunlar, herhangi bir özgür ve açık toplumun yapı taşlarıdır” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/irandan-bicakli-saldiriya-ugrayan-yazar-rusdi-hakkinda-aciklama-1059930167.html
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abd, iran, bıçaklama, salman rüşdi, salman rushdie, new york
abd, iran, bıçaklama, salman rüşdi, salman rushdie, new york
Salman Rushdie’yi bıçaklayan zanlı suçlamaları reddetti
23:43 18.08.2022 (güncellendi: 23:50 18.08.2022) Abone ol
Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie’yi New York’ta katıldığı bir etkinlik sırasında bıçaklayan Hadi Matar, çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddetti.
Dünyaca ünlü yazar Salman Rushdie, ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde katıldığı konferansta bıçaklı saldırıya uğramış ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlanmıştı.
Rushdie’yi bıçaklayan 24 yaşındaki Hadi Matar, New York’taki Chautauqua County’de çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayete teşebbüs ve ikinci derece saldırı suçlamalarını reddetti.
Yargıç, Matar’ın kefaletsiz şekilde tutuklu kalmasını talep etti. Savcı, Matar’ın Rushdie’ye yönelik saldırısında cinayete teşebbüs nedeniyle suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.
Ayrıca etkinlikte bir diğer konuşmacı Ralph Henry Reese’i de yaralayan Matar’ın bu suçtan da 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
Rushdie, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu solunum cihazına bağlanmış, kolundaki sinirlerin ve karaciğerinin ciddi zarar gördüğü ve bir gözünü de kaybetme riskinin bulunduğu açıklanmıştı.
Saldırganın, İran Devrim Muhafızları Ordusu sempatizanı olduğu düşünülüyor
Matar'ın sosyal medya hesapları üzerinde yapılan ilk incelemede, Şii aşırılıkçılığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) sempati duyduğu tespit edildi fakat kesin bir bağlantı henüz bulunmadı.
Biden saldırıyı kınamıştı
ABD Başkanı Joe Biden, Rushdie'ye yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, çalışmalarına değinerek ondan övgüyle bahsetmiş, “Bunlar, herhangi bir özgür ve açık toplumun yapı taşlarıdır” demişti.