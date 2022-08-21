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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220821/isvicrede-hukumete-enerji-krizine-dair-olaganustu-senaryolara-hazirlanma-uyarisi--1060208750.html
İsviçre'de hükümete, enerji krizine dair olağanüstü senaryolara hazırlanma uyarısı
İsviçre'de hükümete, enerji krizine dair olağanüstü senaryolara hazırlanma uyarısı
İsviçre'de hükümetin kış mevsiminden itibaren ülkede yaşanmasına büyük ihtimal verilen enerji sıkıntısına dair olağanüstü senaryolara hazırlanması gerektiği... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T16:28+0300
2022-08-21T16:31+0300
avrupa'da enerji krizi
isviçre
enerji
elektrik
kayak merkezi
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İsviçre'de Blick gazetesine konuşan, federal hükümete bağlı Yerel Adalet ve Polis Direktörleri Birliğinin Başkanı Fredy Fassler, enerji eksikliği nedeniyle yaşanabilecek elektrik kesintilerinin geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Fassler, elektrik kesintilerinin uzun sürmesi durumunda kart üzerinden alışveriş ve bankamatiklerden para çekme gibi işlemlerin imkansız olacağını hatırlatarak, "Isınma sisteminin durması ve sokakların karanlığa gömülmesi de ihtimaller arasında. Bu tür olağanüstü durumlarda yağmalama ve protestoların gerçekleşme ihtimali göz ardı edilmemeli" dedi. Ülkedeki enerji sıkıntısının bu noktalara gideceğini düşünmediğini vurgulayan Fassler, buna karşın İsviçre'nin 'olağanüstü senaryolara hazırlık yapması gerektiğinin' altını çizdi. Fassler, federal hükümetin şimdiye kadar enerji tedarikinin ekonomik boyutuna odaklanıp güvenlik boyutunu geri plana attığını kaydetti ve yerel yönetimlerin bundan sonra federal bazdaki enerji planlamalarına dahil edilmek için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını söyledi. Kayak merkezleri teleferikleri kapatabilir İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberinde ise federal hükümetin, enerji tasarrufu için kayak merkezlerindeki teleferikleri ve kar ekipmanlarını kapatmak zorunda kalabileceği iddiası yer aldı. Haberde hükümetin, teleferik işletmecilerine, elektrik tüketimlerini beşte bir azaltma talimatı vermesinin gündeme gelebileceği öne sürüldü. Hükümetin böyle bir karar alması durumunda İsviçre'de kayak turizmi ve istihdamın azalma tehlikesi olduğu belirtildi.
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isviçre, enerji, elektrik, kayak merkezi
isviçre, enerji, elektrik, kayak merkezi

İsviçre'de hükümete, enerji krizine dair olağanüstü senaryolara hazırlanma uyarısı

16:28 21.08.2022 (güncellendi: 16:31 21.08.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIİsviçre- Enerji- Elektrik
İsviçre- Enerji- Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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İsviçre'de hükümetin kış mevsiminden itibaren ülkede yaşanmasına büyük ihtimal verilen enerji sıkıntısına dair olağanüstü senaryolara hazırlanması gerektiği belirtildi.
İsviçre'de Blick gazetesine konuşan, federal hükümete bağlı Yerel Adalet ve Polis Direktörleri Birliğinin Başkanı Fredy Fassler, enerji eksikliği nedeniyle yaşanabilecek elektrik kesintilerinin geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Fassler, elektrik kesintilerinin uzun sürmesi durumunda kart üzerinden alışveriş ve bankamatiklerden para çekme gibi işlemlerin imkansız olacağını hatırlatarak, "Isınma sisteminin durması ve sokakların karanlığa gömülmesi de ihtimaller arasında. Bu tür olağanüstü durumlarda yağmalama ve protestoların gerçekleşme ihtimali göz ardı edilmemeli" dedi.
Ülkedeki enerji sıkıntısının bu noktalara gideceğini düşünmediğini vurgulayan Fassler, buna karşın İsviçre'nin 'olağanüstü senaryolara hazırlık yapması gerektiğinin' altını çizdi.
Fassler, federal hükümetin şimdiye kadar enerji tedarikinin ekonomik boyutuna odaklanıp güvenlik boyutunu geri plana attığını kaydetti ve yerel yönetimlerin bundan sonra federal bazdaki enerji planlamalarına dahil edilmek için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını söyledi.

Kayak merkezleri teleferikleri kapatabilir

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberinde ise federal hükümetin, enerji tasarrufu için kayak merkezlerindeki teleferikleri ve kar ekipmanlarını kapatmak zorunda kalabileceği iddiası yer aldı. Haberde hükümetin, teleferik işletmecilerine, elektrik tüketimlerini beşte bir azaltma talimatı vermesinin gündeme gelebileceği öne sürüldü. Hükümetin böyle bir karar alması durumunda İsviçre'de kayak turizmi ve istihdamın azalma tehlikesi olduğu belirtildi.
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