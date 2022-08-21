https://sputniknews.com.tr/20220821/cengiz-holdingden-mardindeki-kazayla-ilgili-aciklama-herhangi-bir-iliskimiz-yoktur-1060205013.html

Cengiz Holding'den Mardin'deki kazayla ilgili açıklama: 'Herhangi bir ilişkimiz yoktur'

Cengiz Holding'den Mardin'deki kazayla ilgili açıklama: 'Herhangi bir ilişkimiz yoktur'

Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü kazayla ilgili konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay kaza yapan tırların Cengiz Holding'e ait olduğunu iddia etti... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T14:24+0300

2022-08-21T14:24+0300

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türkiye

cengiz holding

mardin

kaza

hdp

yazılı açıklama

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Günay, Derik Hastanesi'nde kazanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Yaşamını yitirenlerin ailelerine buradan baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Şunu biliyoruz hem Mardin hem Kızıltepe Hastanesi'nde yaralı sayısı fazla. Bu bir felaket, felakette ihmaller zinciri söz konusu. Uzun süredir tek şeride düşürülen bir ana cadde, tırların geçtiği bir ana cadde. İlk tırın freni patladığı için kaza gerçekleşiyor. İnsanlar gidiyor tedbir alınmıyor, yarım saat sonra ikinci tır geliyor toplanmış olan kalabalığın içinde bir faciaya neden oluyor. Şunu biliyoruz; tırlar Cengiz Holding'in tırları. Gerekli tonaj kontrollerinin ve bakımlarının yapılmadığı aslında o tırların sürekli ölüm saçtıklarını herkes biliyor. Sanırım tırlardan birinin taşıdığı şey gübre. Dağılan yükler başka bir kazaya sebebiyet vermiş. Ailelerle birlikte savcıların gelip otopsi yapmasını bekliyoruz. Derik hastanesi bile bu kazadakilere yardım edebilecek alt yapıya sahip değil. Şu an zaten yaralıları başka hastanelere sevk ettiler." Cengiz Holding ise söz konusu iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı: "Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen tırlardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır. Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir. Bugün önce Gaziantep, ardından da Mardin’de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü paylaşmak isteriz. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz."

https://sputniknews.com.tr/20220821/mardindeki-kazada-hayatini-kaybeden-20-kisi-topraga-verildi-torene-suleyman-soylu-da-katildi-1060204070.html

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