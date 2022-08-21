Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220821/cengiz-holdingden-mardindeki-kazayla-ilgili-aciklama-herhangi-bir-iliskimiz-yoktur-1060205013.html
Cengiz Holding'den Mardin'deki kazayla ilgili açıklama: 'Herhangi bir ilişkimiz yoktur'
Cengiz Holding'den Mardin'deki kazayla ilgili açıklama: 'Herhangi bir ilişkimiz yoktur'
Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü kazayla ilgili konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay kaza yapan tırların Cengiz Holding'e ait olduğunu iddia etti... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T14:24+0300
2022-08-21T14:27+0300
türkiye
cengiz holding
mardin
kaza
hdp
yazılı açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060205134_0:266:2730:1802_1920x0_80_0_0_a9305a912735499ee38e176fd0c26635.jpg
Günay, Derik Hastanesi'nde kazanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Yaşamını yitirenlerin ailelerine buradan baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Şunu biliyoruz hem Mardin hem Kızıltepe Hastanesi'nde yaralı sayısı fazla. Bu bir felaket, felakette ihmaller zinciri söz konusu. Uzun süredir tek şeride düşürülen bir ana cadde, tırların geçtiği bir ana cadde. İlk tırın freni patladığı için kaza gerçekleşiyor. İnsanlar gidiyor tedbir alınmıyor, yarım saat sonra ikinci tır geliyor toplanmış olan kalabalığın içinde bir faciaya neden oluyor. Şunu biliyoruz; tırlar Cengiz Holding'in tırları. Gerekli tonaj kontrollerinin ve bakımlarının yapılmadığı aslında o tırların sürekli ölüm saçtıklarını herkes biliyor. Sanırım tırlardan birinin taşıdığı şey gübre. Dağılan yükler başka bir kazaya sebebiyet vermiş. Ailelerle birlikte savcıların gelip otopsi yapmasını bekliyoruz. Derik hastanesi bile bu kazadakilere yardım edebilecek alt yapıya sahip değil. Şu an zaten yaralıları başka hastanelere sevk ettiler." Cengiz Holding ise söz konusu iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı: "Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen tırlardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır. Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir. Bugün önce Gaziantep, ardından da Mardin’de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü paylaşmak isteriz. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz."
https://sputniknews.com.tr/20220821/mardindeki-kazada-hayatini-kaybeden-20-kisi-topraga-verildi-torene-suleyman-soylu-da-katildi-1060204070.html
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060205134_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a401951f9f762852f6e26d44a54b2ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cengiz holding, mardin, kaza, hdp, yazılı açıklama
cengiz holding, mardin, kaza, hdp, yazılı açıklama

Cengiz Holding'den Mardin'deki kazayla ilgili açıklama: 'Herhangi bir ilişkimiz yoktur'

14:24 21.08.2022 (güncellendi: 14:27 21.08.2022)
© İHA / MURAT BAŞAL - SERHAT ABİ - ÜMRAN ÇAKMAKMardin'deki kaza
Mardin'deki kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - SERHAT ABİ - ÜMRAN ÇAKMAK
Abone olTelegram
Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü kazayla ilgili konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay kaza yapan tırların Cengiz Holding'e ait olduğunu iddia etti, tırların sıklıkla geçtiği tek şeride düşürülmüş yolda uzun zamandır tedbir alınmadığını söyledi. İddialar üzerine Cengiz Holding açıklama yaptı.
Günay, Derik Hastanesi'nde kazanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Yaşamını yitirenlerin ailelerine buradan baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Şunu biliyoruz hem Mardin hem Kızıltepe Hastanesi'nde yaralı sayısı fazla. Bu bir felaket, felakette ihmaller zinciri söz konusu. Uzun süredir tek şeride düşürülen bir ana cadde, tırların geçtiği bir ana cadde. İlk tırın freni patladığı için kaza gerçekleşiyor. İnsanlar gidiyor tedbir alınmıyor, yarım saat sonra ikinci tır geliyor toplanmış olan kalabalığın içinde bir faciaya neden oluyor. Şunu biliyoruz; tırlar Cengiz Holding'in tırları. Gerekli tonaj kontrollerinin ve bakımlarının yapılmadığı aslında o tırların sürekli ölüm saçtıklarını herkes biliyor. Sanırım tırlardan birinin taşıdığı şey gübre. Dağılan yükler başka bir kazaya sebebiyet vermiş. Ailelerle birlikte savcıların gelip otopsi yapmasını bekliyoruz. Derik hastanesi bile bu kazadakilere yardım edebilecek alt yapıya sahip değil. Şu an zaten yaralıları başka hastanelere sevk ettiler."
Mardin'de cenaze töreni, Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
TÜRKİYE
Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 20 kişi toprağa verildi
14:04
Cengiz Holding ise söz konusu iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı: "Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen tırlardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır. Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir. Bugün önce Gaziantep, ardından da Mardin’de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü paylaşmak isteriz. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала