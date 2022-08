https://sputniknews.com.tr/20220821/mardindeki-kazada-hayatini-kaybeden-20-kisi-topraga-verildi-torene-suleyman-soylu-da-katildi-1060204070.html

Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 20 kişi toprağa verildi

Gaziantep ve Mardin’de yaşanan iki trafik kazası Türkiye’yi yasa boğdu. Türkiye, Gaziantep’teki 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın şokundayken bir katliam... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye, dün yaşanan trafik kazalarıyla yasa boğuldu. Gaziantep’teki kazanın bir benzeri saatler sonra Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında freni boşalan gübre yüklü tır, 2 araca çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü sırada gübre yüklü bir başka tır, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçmaya çalışırken, tır bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada 1’i polis ve aralarında çocukların bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin’in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu sabah saatlerine kadar hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına ve defin törenlerine katıldı. Bakan Soylu daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden vatandaşların taziye ziyaretlerinde bulunarak ardından hastanedeki yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.Hayatını kaybedenlerin adı açıklandıHayatını kaybedenlerin isimlerinin; İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan Tanrısever, Mihriban Tanrısever, Necla Önen, Bover Babur, Yahya Ergin, Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk, Sitti Abun, Fesih Dağ olduğu açıklandı.Kazada şehit olan polis memuru 1 hafta önce Derik’e tayin olmuşÖte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin’in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy’den Mardin’in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin’in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerden bulunduktan sonra olaya ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Soylu, ülkenin Ardahan’dan Edirne’ye kadar hem yası, hem de acısının bugün Derik’te olduğunu ifade etti.Gaziantep’te elim, acı bir trafik kazası olduğunu anımsatan Bakan Soylu, “Gün boyu onun acısıyla ıstırap içinde olurken akşamüstü Derik’te böyle bir aldık. İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum. Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her ne ise bütün süreç tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimizde bu konuda çaba içerisindedirler” dedi.‘İki gözaltı var’İnsanın boğazı düğümlediğini dile getiren Bakan Soylu, “Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. Bizde sabaha kadar burada hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu, hem de bu konuda imin ihmali varsa tüm tespitleri arkadaşlarımız ve Emniyet Genel Müdürümüz burada. Valimiz burada ve buradaki arkadaşlarımızla birlikte bu değerlendirmeleri yapmış olacağız. Bir önceki kazayla ilgili bir polisimiz hayatını kaybederek şehit oldu. İki yaralı hastanedeler, iki gözaltımız var. İki şoför” ifadelerinde bulundu.Kazanın boyutunu ortaya çıkardıFeci kazaya dair gördüklerini İhlas Haber Ajansı’na anlatan görgü tanığı Veysi Danış, "İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı" dedi.İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti. İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış.Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. Gaziantep’i konuşurken Antep’ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

