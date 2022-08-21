https://sputniknews.com.tr/20220821/altinci-bulusmanin-ardindan-liderlerden-mesajlar-hep-birlikte-guzel-yarinlara-1060217930.html

Altıncı buluşmanın ardından liderlerden mesajlar: 'Hep birlikte güzel yarınlara'

Altıncı buluşmanın ardından liderlerden mesajlar: 'Hep birlikte güzel yarınlara'

Altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından sosyal medya hesaplarından... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T23:48+0300

2022-08-21T23:48+0300

2022-08-21T23:48+0300

6'lı masa

politika

temel karamollaoğlu

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

gültekin uysal

ali babacan

ahmet davutoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve altıncı kez bir araya geldi.Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından liderler sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu.Karamollaoğlu Twitter paylaşımında "İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli Genel Başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara" ifadelerine yer verdi.CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara” ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.Ahmet Davutoğlu ise“6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar” ifadelerine paylaşımında yer verdi.Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, ‘herkesin cumhurbaşkanı’ olacak 13. Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik. Vesilesiyle başta nazik ev sahipliği için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel Başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.Ali Babacan, "Yarının Türkiye’sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220821/6li-masa-ilk-turu-tamamladi-ortak-cumhurbaskani-adayimiz-turkiyenin-13-cumhurbaskani-olacak-1060215491.html

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6'lı masa, temel karamollaoğlu, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, gültekin uysal, ali babacan, ahmet davutoğlu