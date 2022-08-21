https://sputniknews.com.tr/20220821/6li-masa-ilk-turu-tamamladi-ortak-cumhurbaskani-adayimiz-turkiyenin-13-cumhurbaskani-olacak-1060215491.html

6'lı masa ilk turu tamamladı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

6'lı masa ilk turu tamamladı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

Altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından ortak açıklama yayımladı... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T21:55+0300

2022-08-21T21:55+0300

2022-08-21T22:38+0300

politika

masa

6'lı masa

muhalefet

ortak açıklama

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 12 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başladıkları ilk tur toplantıları tamamladı. Saat 14.00'da başlayıp 20.00'da biten toplantıda 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yayımlandı. 'Partilerimize yönelik baskı ve şiddet arttı'"Son dönemde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsamayacaktır" vurgusu yapılan metinde "Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz" denildi.Umut ve kararlılık mesajıAltılı masanın ilk toplantı tarihine atıfla "12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz!" diye devam edilerek cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez 'ortak' kelimesine yer verildi: "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak." 'Herkesin Cumhurbaşkanı' vurgusu“Ortak adayımız Herkesin Cumhurbaşkanı olacak” diye altı çizilen metinde altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin 2 Ekim'de başlayacağı ve ilk ev sahipliğini CHP'nin yapılacağı aktarıldı.

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masa, 6'lı masa, muhalefet, ortak açıklama