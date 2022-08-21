6'lı masa ilk turu tamamladı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak
21:55 21.08.2022 (güncellendi: 22:38 21.08.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
Altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından ortak açıklama yayımladı. Metinde ilk defa cumhurbaşkanı adayının 'ortak aday' olacağı ifade edildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 12 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başladıkları ilk tur toplantıları tamamladı. Saat 14.00'da başlayıp 20.00'da biten toplantıda 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yayımlandı.
Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye'sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara🇹🇷 pic.twitter.com/W7y5AuWJmZ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 21, 2022
'Partilerimize yönelik baskı ve şiddet arttı'
"Son dönemde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsamayacaktır" vurgusu yapılan metinde "Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz" denildi.
© Fotoğraf : Altılı masaCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 6. toplantıyla ilk turu tamamlayarak ortak açıklama yayımladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 6. toplantıyla ilk turu tamamlayarak ortak açıklama yayımladı.
© Fotoğraf : Altılı masa
Umut ve kararlılık mesajı
Altılı masanın ilk toplantı tarihine atıfla "12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz!" diye devam edilerek cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez 'ortak' kelimesine yer verildi: "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak."
© Fotoğraf : Altılı masaAltılı masanın ilk turunun sonunda yayımlanan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının herkesin cumhurbaşkanı olacağı sözü verildi.
Altılı masanın ilk turunun sonunda yayımlanan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının herkesin cumhurbaşkanı olacağı sözü verildi.
© Fotoğraf : Altılı masa
'Herkesin Cumhurbaşkanı' vurgusu
“Ortak adayımız Herkesin Cumhurbaşkanı olacak” diye altı çizilen metinde altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin 2 Ekim'de başlayacağı ve ilk ev sahipliğini CHP'nin yapılacağı aktarıldı.