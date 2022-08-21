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https://sputniknews.com.tr/20220821/6li-masa-ilk-turu-tamamladi-ortak-cumhurbaskani-adayimiz-turkiyenin-13-cumhurbaskani-olacak-1060215491.html
6'lı masa ilk turu tamamladı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak
6'lı masa ilk turu tamamladı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak
Altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından ortak açıklama yayımladı... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T21:55+0300
2022-08-21T22:38+0300
politika
masa
6'lı masa
muhalefet
ortak açıklama
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 12 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başladıkları ilk tur toplantıları tamamladı. Saat 14.00'da başlayıp 20.00'da biten toplantıda 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yayımlandı. 'Partilerimize yönelik baskı ve şiddet arttı'"Son dönemde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsamayacaktır" vurgusu yapılan metinde "Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz" denildi.Umut ve kararlılık mesajıAltılı masanın ilk toplantı tarihine atıfla "12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz!" diye devam edilerek cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez 'ortak' kelimesine yer verildi: "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak." 'Herkesin Cumhurbaşkanı' vurgusu“Ortak adayımız Herkesin Cumhurbaşkanı olacak” diye altı çizilen metinde altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin 2 Ekim'de başlayacağı ve ilk ev sahipliğini CHP'nin yapılacağı aktarıldı.
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masa, 6'lı masa, muhalefet, ortak açıklama
masa, 6'lı masa, muhalefet, ortak açıklama

6'lı masa ilk turu tamamladı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

21:55 21.08.2022 (güncellendi: 22:38 21.08.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
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Altı muhalefet partisinin lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. toplantının ardından ortak açıklama yayımladı. Metinde ilk defa cumhurbaşkanı adayının 'ortak aday' olacağı ifade edildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 12 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başladıkları ilk tur toplantıları tamamladı. Saat 14.00'da başlayıp 20.00'da biten toplantıda 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yayımlandı.

'Partilerimize yönelik baskı ve şiddet arttı'

"Son dönemde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsamayacaktır" vurgusu yapılan metinde "Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz" denildi.
© Fotoğraf : Altılı masaCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 6. toplantıyla ilk turu tamamlayarak ortak açıklama yayımladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 6. toplantıyla ilk turu tamamlayarak ortak açıklama yayımladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, 6. toplantıyla ilk turu tamamlayarak ortak açıklama yayımladı.
© Fotoğraf : Altılı masa

Umut ve kararlılık mesajı

Altılı masanın ilk toplantı tarihine atıfla "12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz!" diye devam edilerek cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez 'ortak' kelimesine yer verildi: "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak."
© Fotoğraf : Altılı masaAltılı masanın ilk turunun sonunda yayımlanan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının herkesin cumhurbaşkanı olacağı sözü verildi.
Altılı masanın ilk turunun sonunda yayımlanan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının herkesin cumhurbaşkanı olacağı sözü verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
Altılı masanın ilk turunun sonunda yayımlanan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının herkesin cumhurbaşkanı olacağı sözü verildi.
© Fotoğraf : Altılı masa

'Herkesin Cumhurbaşkanı' vurgusu

“Ortak adayımız Herkesin Cumhurbaşkanı olacak” diye altı çizilen metinde altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin 2 Ekim'de başlayacağı ve ilk ev sahipliğini CHP'nin yapılacağı aktarıldı.
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