https://sputniknews.com.tr/20220821/alman-meclisi-baskan-yardimcisindan-ekonomiyi-kurtarmak-icin-kuzey-akim-2yi-devreye-alma-cagrisi-1060217717.html
Alman Meclisi Başkan Yardımcısı'ndan ekonomiyi kurtarmak için Kuzey Akım 2’yi devreye alma çağrısı
Alman Meclisi Başkan Yardımcısı'ndan ekonomiyi kurtarmak için Kuzey Akım 2’yi devreye alma çağrısı
Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ekonomiyi kurtarmak adına yetkili makamlara Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını süratle devreye sokma... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T23:18+0300
2022-08-21T23:18+0300
2022-08-21T23:37+0300
avrupa'da enerji krizi
wolfgang kubicki
hür demokrat parti (fdp)
alman federal meclisi (bundestag)
rusya
ukrayna
doğalgaz
enerji
ekonomi
kuzey akım 2
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Olaf Scholz'un başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin ortağı olan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 2 numarası Wolfgang Kubicki, RND'ye verdiği demeçte, "Kış için gaz depolama tesislerimizi doldurmak amacıyla Kuzey Akım 2'yi mümkün olan en kısa sürede açmalıyız. Kuzey Akım 2'yi açmamak için akıllıca bir neden yok" dedi. Aynı zamanda Alman Meclis Başkan Yardımcısı olan Kubicki, "Gaz depolama tankları dolduğunda, Kuzey Akım 2'yi tekrar kapatabiliriz ve (Rus gazından) bağımsız hale geldikten sonra diğer boru hatlarını da" diye ekledi. Kubicki, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan büyük bir başarı olarak istifade edeceği' itirazına, "Buraya daha fazla gaz gelmesini sağlayacak her şey Almanya'ya Putin'den daha fazla fayda sağlar" yanıtını verdi. Kuzey Akım 2'yi açmanın Alman ekonomisinin ciddi sorunlarını çözeceğine ve gelecekte enerji gelirlerini çeşitlendirmenin yollarını düşünmek için zaman kazandıracağına dikkat çeken Meclis Başkan Yardımcısı, “Şimdi kalkıp Rus gazına ambargo uygulamak sorumsuzluk olur. Kuzey Akım 1 türbinini yaptırım dışı bırakmaya çalışırken bu konudaki tavrımı destekleyen birinin boru hattını neden kapalı tuttuğumuzu açıklaması zor olur" izahatını yaptı. Kuzey Akım 2’nin devreye alınmasının Berlin'in Almanları teşvik ettiği enerji tasarrufu önlemlerinden farklı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i desteklemek için daha fazla imkana kavuşması anlamına geleceğini savunan liberal siyasetçi, “Almanya'nın meşhur ışıkları sönerken, Ukrayna'yı destekleme kabiliyeti de azalıyor" dedi.
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wolfgang kubicki, hür demokrat parti (fdp), alman federal meclisi (bundestag), rusya, ukrayna, doğalgaz, enerji, ekonomi, kuzey akım 2
wolfgang kubicki, hür demokrat parti (fdp), alman federal meclisi (bundestag), rusya, ukrayna, doğalgaz, enerji, ekonomi, kuzey akım 2
Alman Meclisi Başkan Yardımcısı'ndan ekonomiyi kurtarmak için Kuzey Akım 2’yi devreye alma çağrısı
23:18 21.08.2022 (güncellendi: 23:37 21.08.2022) Abone ol
Alman Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ekonomiyi kurtarmak adına yetkili makamlara Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını süratle devreye sokma çağrısında bulundu.
Olaf Scholz'un başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin ortağı olan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) 2 numarası Wolfgang Kubicki, RND'ye verdiği demeçte, "Kış için gaz depolama tesislerimizi doldurmak amacıyla Kuzey Akım 2'yi mümkün olan en kısa sürede açmalıyız. Kuzey Akım 2'yi açmamak için akıllıca bir neden yok" dedi.
Aynı zamanda Alman Meclis Başkan Yardımcısı olan Kubicki, "Gaz depolama tankları dolduğunda, Kuzey Akım 2'yi tekrar kapatabiliriz ve (Rus gazından) bağımsız hale geldikten sonra diğer boru hatlarını da" diye ekledi.
Kubicki, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan büyük bir başarı olarak istifade edeceği' itirazına, "Buraya daha fazla gaz gelmesini sağlayacak her şey Almanya'ya Putin'den daha fazla fayda sağlar" yanıtını verdi.
Kuzey Akım 2'yi açmanın Alman ekonomisinin ciddi sorunlarını çözeceğine ve gelecekte enerji gelirlerini çeşitlendirmenin yollarını düşünmek için zaman kazandıracağına dikkat çeken Meclis Başkan Yardımcısı, “Şimdi kalkıp Rus gazına ambargo uygulamak sorumsuzluk olur. Kuzey Akım 1 türbinini yaptırım dışı bırakmaya çalışırken bu konudaki tavrımı destekleyen birinin boru hattını neden kapalı tuttuğumuzu açıklaması zor olur" izahatını yaptı.
Kuzey Akım 2’nin devreye alınmasının Berlin'in Almanları teşvik ettiği enerji tasarrufu önlemlerinden farklı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i desteklemek için daha fazla imkana kavuşması anlamına geleceğini savunan liberal siyasetçi, “Almanya'nın meşhur ışıkları sönerken, Ukrayna'yı destekleme kabiliyeti de azalıyor" dedi.