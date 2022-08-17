https://sputniknews.com.tr/20220817/almanya-rusyadan-gaz-arzinin-kesilmesi-halinde-elimizdeki-gaz-sadece-25-aylik-ihtiyaci-karsilar-1060054725.html

Almanya: Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde elimizdeki gaz ancak 2.5 ay yeter

Almanya: Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde elimizdeki gaz ancak 2.5 ay yeter

Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Mueller, doğalgaz depolarını doldurma sürecinde programın ilerisinde olduklarını, fakat kış aylarında potansiyel yakıt... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T19:10+0300

2022-08-17T19:10+0300

2022-08-19T21:00+0300

almanya

rusya

doğalgaz

gazprom

avrupa'da enerji krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050855719_0:0:2835:1594_1920x0_80_0_0_8d4ce306bf650180eeeeddca82be800d.jpg

Bloomberg’e konuşan Mueller, Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde, depolardaki doluluk oranı yüzde 95 seviyesinde olsa dahi bu hacmin, ülkenin sadece 2.5 aylık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.Halihazırda depolardaki doluluk oranının yüzde 77 olduğunu dile getiren Mueller, depoları doldurma sürecinin programın ilerisinde olduğunu belirterek, “Ancak Almanya’daki gaz depolarının, en iyi arz talep dengesinde bile kasım ayına kadar yüzde 95 doluluk oranına ulaşacağına söz veremem. En iyi ihtimalle bu hedefin ancak dörtte üçüne ulaşılır” ifadesini kullandı.

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, rusya, doğalgaz, gazprom