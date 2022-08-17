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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/almanya-rusyadan-gaz-arzinin-kesilmesi-halinde-elimizdeki-gaz-sadece-25-aylik-ihtiyaci-karsilar-1060054725.html
Almanya: Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde elimizdeki gaz ancak 2.5 ay yeter
Almanya: Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde elimizdeki gaz ancak 2.5 ay yeter
Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Mueller, doğalgaz depolarını doldurma sürecinde programın ilerisinde olduklarını, fakat kış aylarında potansiyel yakıt... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T19:10+0300
2022-08-19T21:00+0300
almanya
rusya
doğalgaz
gazprom
avrupa'da enerji krizi
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Bloomberg’e konuşan Mueller, Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde, depolardaki doluluk oranı yüzde 95 seviyesinde olsa dahi bu hacmin, ülkenin sadece 2.5 aylık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.Halihazırda depolardaki doluluk oranının yüzde 77 olduğunu dile getiren Mueller, depoları doldurma sürecinin programın ilerisinde olduğunu belirterek, “Ancak Almanya’daki gaz depolarının, en iyi arz talep dengesinde bile kasım ayına kadar yüzde 95 doluluk oranına ulaşacağına söz veremem. En iyi ihtimalle bu hedefin ancak dörtte üçüne ulaşılır” ifadesini kullandı.
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almanya, rusya, doğalgaz, gazprom
almanya, rusya, doğalgaz, gazprom

Almanya: Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde elimizdeki gaz ancak 2.5 ay yeter

19:10 17.08.2022 (güncellendi: 21:00 19.08.2022)
© SputnikKuzey Akım- 2
Kuzey Akım- 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Sputnik
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Almanya Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Mueller, doğalgaz depolarını doldurma sürecinde programın ilerisinde olduklarını, fakat kış aylarında potansiyel yakıt sıkıntısı sorununun devam ettiğini belirtti.
Bloomberg’e konuşan Mueller, Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde, depolardaki doluluk oranı yüzde 95 seviyesinde olsa dahi bu hacmin, ülkenin sadece 2.5 aylık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
Halihazırda depolardaki doluluk oranının yüzde 77 olduğunu dile getiren Mueller, depoları doldurma sürecinin programın ilerisinde olduğunu belirterek, “Ancak Almanya’daki gaz depolarının, en iyi arz talep dengesinde bile kasım ayına kadar yüzde 95 doluluk oranına ulaşacağına söz veremem. En iyi ihtimalle bu hedefin ancak dörtte üçüne ulaşılır” ifadesini kullandı.
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