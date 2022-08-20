Avusturya, Almanya ve İtalya'nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı.
Avusturya, Almanya ve İtalya'nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı.
İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı.
İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı.
Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor.
Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor.
Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu.
Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu.
Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı.
Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı.
Avusturya, Almanya ve İtalya'nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı.
İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı.
Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor.
Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu.
Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı.