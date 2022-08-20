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Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı
Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Festivali, Avusturya takımının havai fişek ve lazer gösterisiyle başladı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
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festival, havai fişek, pazar, karnaval, dans, almanya, dünya, avustralya, italya, lazer, gösteri
festival, havai fişek, pazar, karnaval, dans, almanya, dünya, avustralya, italya, lazer, gösteri

Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı

10:17 20.08.2022 (güncellendi: 10:21 20.08.2022)
© AAUluslararası Havai Fişek Festivali
Uluslararası Havai Fişek Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Havai Fişek Festivali, Avusturya takımının havai fişek ve lazer gösterisiyle başladı.
© AA

Avusturya, Almanya ve İtalya'nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı.

Avusturya, Almanya ve İtalya&#x27;nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Avusturya, Almanya ve İtalya'nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı.

© AA

İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı.

İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı.

© AA

Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor.

Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya&#x27;nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor.

© AA

Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu.

Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu.

© AA

Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı.

Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı.

1/5
© AA

Avusturya, Almanya ve İtalya'nın katıldığı Uluslararası Havai Fişek Festivali başladı.

2/5
© AA

İlk önce lazer gösterisi ile izleyicilere şov yapıldı.

3/5
© AA

Her yıl pek çok kişinin katıldığı festival, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenleniyor.

4/5
© AA

Yaklaşık 600 Kg havai fişek kullanılan gösteride hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satan bir pazar da kuruldu.

5/5
© AA

Gösteriler arasında ateş sanatçıları ve dansçılar, canlı müzik etkinlikleri, sıcak hava balonları da yer aldı.

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