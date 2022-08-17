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Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum
Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya’ya hayran... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
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malezya, фото, kraliçe, kapadokya
malezya, фото, kraliçe, kapadokya

Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum

14:02 17.08.2022 (güncellendi: 14:05 17.08.2022)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya’ya hayran kaldığını ve Kapadokya’da yaşamak istediğini söyledi.
© İHAKraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Nevşehir gezisine ilk olarak Göreme Açık Hava müzesi ile başladı.
Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Nevşehir gezisine ilk olarak Göreme Açık Hava müzesi ile başladı.
© İHANevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte Kapadokya bölgesini gezen Kraliçe, Göreme Açık Hava Müzesini elektrikli nostaljik araç ile dolaştı.
Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte Kapadokya bölgesini gezen Kraliçe, Göreme Açık Hava Müzesini elektrikli nostaljik araç ile dolaştı.
© İHAGöreme Açık Hava Müzesinde bulunan kiliseleri gezen Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kapadokya’ya hayran kaldığını ve burada peribacaları arasında yaşamak istediğini söyledi.
Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan kiliseleri gezen Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kapadokya’ya hayran kaldığını ve burada peribacaları arasında yaşamak istediğini söyledi.
© İHAPeribacaları çok hoşuna giden Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah gazetecilerin "Kapadokya’yı nasıl buldunuz?" sorusuna, “Tarihi olarak bilinen Kapadokya’yı daha öncede gezmek isterim. Ankara’ya çok yakın olduğu için bu gün Kapadokya’yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum” dedi.
Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Peribacaları çok hoşuna giden Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah gazetecilerin "Kapadokya’yı nasıl buldunuz?" sorusuna, “Tarihi olarak bilinen Kapadokya’yı daha öncede gezmek isterim. Ankara’ya çok yakın olduğu için bu gün Kapadokya’yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum” dedi.
© İHAKraliçe zaman zaman Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan turistlere de el sallayarak selamlaştı.
Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Kraliçe zaman zaman Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan turistlere de el sallayarak selamlaştı.
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