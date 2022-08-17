Malezya Kraliçesi Iskandariah: Keyif yapmak için bir yer alıp Kapadokya'da yaşamak istiyorum

© İHA Peribacaları çok hoşuna giden Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah gazetecilerin "Kapadokya’yı nasıl buldunuz?" sorusuna, “Tarihi olarak bilinen Kapadokya’yı daha öncede gezmek isterim. Ankara’ya çok yakın olduğu için bu gün Kapadokya’yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum” dedi.