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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/ukraynaya-giden-gemide-denetim-bm-genel-sekreteri-guterres-katilmadi-1060177162.html
Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı
Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T15:09+0300
2022-08-20T15:09+0300
ukrayna krizi
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
rusya
türkiye
gemi
müşterek koordinasyon merkezi
milli savunma üniversitesi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.Gemideki denetimlere Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek. Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbulda-1060175608.html
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antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, türkiye, gemi, müşterek koordinasyon merkezi , milli savunma üniversitesi
antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, türkiye, gemi, müşterek koordinasyon merkezi , milli savunma üniversitesi

Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı

15:09 20.08.2022
© AABM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu
BM Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.
Gemideki denetimlere Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek. Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
Ukrayna krizi
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
13:21
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