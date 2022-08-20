https://sputniknews.com.tr/20220820/ukraynaya-giden-gemide-denetim-bm-genel-sekreteri-guterres-katilmadi-1060177162.html

Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı

Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T15:09+0300

2022-08-20T15:09+0300

2022-08-20T15:09+0300

ukrayna krizi

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

rusya

türkiye

gemi

müşterek koordinasyon merkezi

milli savunma üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060177019_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0303f3caa6192b113509ea040ed6bf73.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.Gemideki denetimlere Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek. Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

https://sputniknews.com.tr/20220820/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbulda-1060175608.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, türkiye, gemi, müşterek koordinasyon merkezi , milli savunma üniversitesi