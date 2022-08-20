https://sputniknews.com.tr/20220820/ukraynaya-giden-gemide-denetim-bm-genel-sekreteri-guterres-katilmadi-1060177162.html
Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı
Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T15:09+0300
2022-08-20T15:09+0300
2022-08-20T15:09+0300
ukrayna krizi
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
rusya
türkiye
gemi
müşterek koordinasyon merkezi
milli savunma üniversitesi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.Gemideki denetimlere Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek. Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbulda-1060175608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, türkiye, gemi, müşterek koordinasyon merkezi , milli savunma üniversitesi
antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya, türkiye, gemi, müşterek koordinasyon merkezi , milli savunma üniversitesi
Ukrayna'ya giden gemide denetim: BM Genel Sekreteri Guterres katılmadı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.
Gemideki denetimlere Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek. Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.