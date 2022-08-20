https://sputniknews.com.tr/20220820/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbulda-1060175608.html
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T13:21+0300
2022-08-20T13:21+0300
2022-08-20T13:21+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
gemi
tahıl
ukrayna
rusya
türkiye
milli savunma üniversitesi
müşterek koordinasyon merkezi
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti. Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gidecek.
ukrayna
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, gemi, tahıl, ukrayna, rusya, türkiye, milli savunma üniversitesi, müşterek koordinasyon merkezi
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, gemi, tahıl, ukrayna, rusya, türkiye, milli savunma üniversitesi, müşterek koordinasyon merkezi
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi. Guterres buradan heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti. Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gidecek.