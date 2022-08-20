Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbulda-1060175608.html
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi... 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T13:21+0300
2022-08-20T13:21+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
gemi
tahıl
ukrayna
rusya
türkiye
milli savunma üniversitesi
müşterek koordinasyon merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055872994_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_0fb33d7ebb49ad85fc077a838f03ddbd.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti. Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gidecek.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055872994_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_a55651f36bc8b148e612ad424f774382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, gemi, tahıl, ukrayna, rusya, türkiye, milli savunma üniversitesi, müşterek koordinasyon merkezi
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, gemi, tahıl, ukrayna, rusya, türkiye, milli savunma üniversitesi, müşterek koordinasyon merkezi

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da

13:21 20.08.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Fotoğraf bankasına girBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi. Guterres buradan heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti. Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gidecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала