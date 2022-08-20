https://sputniknews.com.tr/20220820/bm-genel-sekreteri-guterres-istanbulda-1060175608.html

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da

BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T13:21+0300

2022-08-20T13:21+0300

2022-08-20T13:21+0300

ukrayna krizi

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

gemi

tahıl

ukrayna

rusya

türkiye

milli savunma üniversitesi

müşterek koordinasyon merkezi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti. Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gidecek.

ukrayna

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Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, gemi, tahıl, ukrayna, rusya, türkiye, milli savunma üniversitesi, müşterek koordinasyon merkezi