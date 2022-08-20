https://sputniknews.com.tr/20220820/tuncelide-tarihi-tas-kemerli-kopru-bulundu-1060167017.html

Tunceli'de tarihi taş kemerli köprü bulundu

Tunceli'de tarihi taş kemerli köprü bulundu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan dere ıslahı çalışmasında tarihi taş kemerli köprü ortaya çıktı. Tarihi taş köprünün plan ve mimari özellikleri bakımından... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T04:27+0300

2022-08-20T04:27+0300

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türkiye

tunceli

mazgirt

kemer

köprü

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan dere ıslahı çalışmasında tarihi taş kemerli köprü ortaya çıktı.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü ekipleri, Elti Hatun Mahallesi'nde dere ıslahı ve onarım çalışması yaptıkları esnada tarihi bir köprüye rastladı.Alandaki çalışmayı durduran ekipler, daha sonra durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirdi.Bölgeye giden müze ekibi, yaptıkları incelemede köprünün 2. Dönem Anadolu Türk Beyliklerine ait dönemsel özellikler yansıttığını tespit etti.Tarihi taş köprünün plan ve mimari özellikleri bakımından tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220819/tuncelide-5-bin-500-yillik-anitsal-yapi-arkeolojik-kaziyla-gun-yuzune-cikti-1060153359.html

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