https://sputniknews.com.tr/20220819/tuncelide-5-bin-500-yillik-anitsal-yapi-arkeolojik-kaziyla-gun-yuzune-cikti-1060153359.html

Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı

Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kurtarma kazılarında 5 bin 500 yıllık mimarı yapılar tespit edildi. Kazı danışmanı Doç... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T22:52+0300

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türkiye

tunceli

pertek

arkeolojik kazı

tozkoparan höyüğü

kazı

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Pertek ilçesindeki Tozkoparan Höyüğü'nde, geçen yıl başlayan arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının 2. etabı bu yıl da Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel'in başkanlığında Düzce, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum’daki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin danışmanlığıyla 15 kişilik personelle devam ediyor.Kentte Keban Barajı kurulmadan önce 1968 yılında gerçekleşen Pulur Höyüğü kazısından sonra ilk defa bilimsel metotlar kullanılarak gerçekleştirilen kazılarda, tarihi dokuya zarar vermemek için çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü belirten ekip, ‘Geç Kalkolitik’ ve ‘Erken Tunç’ çağlarına ait olduğu düşünülen geçmişi 5 bin 500 yıl öncesine dayanan mimari temel kalıntıları tespit etti. Kazı danışmanı Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, kazılarda gün yüzüne çıkan yapının 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.Doç. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:'Mezopotamya ve Trans Kafkasya ile bağlantılı kalıntılar oluşturduğunu gösteriyor'Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Kenan Öncel de kazıların önemine değinerek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220818/izmirde-5-bin-yillik-mermer-idol-bulundu-1060069994.html

türkiye

tunceli

pertek

tozkoparan höyüğü

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tunceli, pertek , arkeolojik kazı, tozkoparan höyüğü, kazı