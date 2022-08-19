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Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kurtarma kazılarında 5 bin 500 yıllık mimarı yapılar tespit edildi. Kazı danışmanı Doç... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T22:52+0300
2022-08-19T22:55+0300
türkiye
tunceli
pertek
arkeolojik kazı
tozkoparan höyüğü
kazı
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Pertek ilçesindeki Tozkoparan Höyüğü'nde, geçen yıl başlayan arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının 2. etabı bu yıl da Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel'in başkanlığında Düzce, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum’daki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin danışmanlığıyla 15 kişilik personelle devam ediyor.Kentte Keban Barajı kurulmadan önce 1968 yılında gerçekleşen Pulur Höyüğü kazısından sonra ilk defa bilimsel metotlar kullanılarak gerçekleştirilen kazılarda, tarihi dokuya zarar vermemek için çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü belirten ekip, ‘Geç Kalkolitik’ ve ‘Erken Tunç’ çağlarına ait olduğu düşünülen geçmişi 5 bin 500 yıl öncesine dayanan mimari temel kalıntıları tespit etti. Kazı danışmanı Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, kazılarda gün yüzüne çıkan yapının 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.Doç. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:'Mezopotamya ve Trans Kafkasya ile bağlantılı kalıntılar oluşturduğunu gösteriyor'Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Kenan Öncel de kazıların önemine değinerek, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220818/izmirde-5-bin-yillik-mermer-idol-bulundu-1060069994.html
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tunceli, pertek , arkeolojik kazı, tozkoparan höyüğü, kazı
tunceli, pertek , arkeolojik kazı, tozkoparan höyüğü, kazı

Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı

22:52 19.08.2022 (güncellendi: 22:55 19.08.2022)
© DHATunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© DHA
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kurtarma kazılarında 5 bin 500 yıllık mimarı yapılar tespit edildi. Kazı danışmanı Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, “Bu kazılarımızda anıtsal yapının bölümlerini açığa çıkardık. Bu anıtsal yapı bizi başta şaşırttı. Çünkü duvarlar çok kalındı. Hücre planlı bölümleri de var” dedi.
Pertek ilçesindeki Tozkoparan Höyüğü'nde, geçen yıl başlayan arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının 2. etabı bu yıl da Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel'in başkanlığında Düzce, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum’daki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin danışmanlığıyla 15 kişilik personelle devam ediyor.
Kentte Keban Barajı kurulmadan önce 1968 yılında gerçekleşen Pulur Höyüğü kazısından sonra ilk defa bilimsel metotlar kullanılarak gerçekleştirilen kazılarda, tarihi dokuya zarar vermemek için çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü belirten ekip, ‘Geç Kalkolitik’ ve ‘Erken Tunç’ çağlarına ait olduğu düşünülen geçmişi 5 bin 500 yıl öncesine dayanan mimari temel kalıntıları tespit etti.
© DHATunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye
1/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
© DHATunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye
2/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
© DHATunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye
3/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
© DHATunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı - Sputnik Türkiye
4/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
1/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
2/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
3/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
4/4
© DHA
Tunceli’de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Kazı danışmanı Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yılmaz, kazılarda gün yüzüne çıkan yapının 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Doç. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:
“2017 yılında tespit ettiğimiz ve peşinden tescillenen Tozkoparan Höyüğü’nde 2021 yılında Tunceli Müze Müdürlüğü başkanlığında arkeolojik kazılar başladı ve bu yıl da devam ediyoruz.
Geçen yıl höyüğün üst yüzeyinde Demir Çağ’a ait kalıntılar açığa çıkartılmıştı. Bu yıl özellikle daha eski dönemlere tarihlenen alt bölümünde devam ettik. Bu kazılarımızda anıtsal yapının bölümlerini açığa çıkardık. Bu anıtsal yapı bizi başta şaşırttı. Çünkü duvarlar çok kalındı. Hücre planlı bölümleri de var. 2 evreli olduğunu düşünüyoruz.
Şu an temel yüzeyde çalışmalarımız devam ediyor. İçerisinde bulduğumuz arkeolojik kalıntıların ön incelemesini tamamladık. Bu uzun soluklu bir çalışma. İlk tespitlerimize göre ‘İlk Tunç Çağı’na ait bir kültür.

'Mezopotamya ve Trans Kafkasya ile bağlantılı kalıntılar oluşturduğunu gösteriyor'

‘İlk Tunç Çağı’ kentleşmenin başladığı dönem. Çanak, çömlek verileri bize Tozkoparan Höyüğü’nün Mezopotamya ve Trans Kafkasya ile bağlantılı kalıntılar oluşturduğunu gösteriyor.
İlerleyen çalışmalarla bunları netleştireceğiz. Günümüzden önce 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl da burada bir çocuk cesedi ortaya çıkarıldı.
Onun kemiklerinden ‘Karbon-14 testi’ yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca yapının farklı noktalarında karbonlar bulduk. Analiz sonuçları da yapının tarihini verecektir."
Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Kenan Öncel de kazıların önemine değinerek, şunları söyledi:
‘2021 yılında bakanlığımızın onayı doğrultusunda ilimiz Pertek ilçesi Tozkoporan köyünde kurtarma kazılarına başladık. Bu kazılar Tunceli için çok önemli. İlde çok uzun zamandır kazı çalışmaları yapılmıyordu.
Tozkoporan Höyüğü’nde kazı çalışmalarının başlaması bölgenin arkeolojik geçmişini aydınlatması ve tarihsel serüvenini ortaya çıkarması açısından oldukça önemlidir.”
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