https://sputniknews.com.tr/20220820/suudi-arabistan-ve-ozbekistandan-125-milyar-dolarlik-is-birligi-anlasmasi-1060158174.html

Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan 12.5 milyar dolarlık iş birliği anlaşması

Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan 12.5 milyar dolarlık iş birliği anlaşması

Suudi Arabistan ve Özbekistan, çeşitli alanlarda 12.5 milyar doları aşan iş birliği anlaşmalarına imza attı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T00:36+0300

2022-08-20T00:36+0300

2022-08-20T00:36+0300

dünya

suudi arabistan

özbekistan

muhammed bin selman

şevket mirziyoyev

anlaşma

iş birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060158326_0:0:780:438_1920x0_80_0_0_beccde0f47d70b010e09dc5835fa747f.jpg

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kral Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, ekonomi, savunma, enerji, turizm, kültür, medya, denetim ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş birliğine yönelik 12.5 milyar doları aşan yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı.Mirziyoyev'un ziyareti sırasında ayrıca Suudi Arabistan-Özbekistan İş Forumu ve İş Konseyi toplantıları da gerçekleştirildi.Taraflar, Ortak Hükümet Komitesi ve İş Konseyinin kurulması aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğine övgüde bulundu.Mirziyoyev-Bin Selman görüşmesiÖzbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yolları ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/urdun-veliaht-prensi-suudi-arabistanda-nisanlandi-1060059198.html

suudi arabistan

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, özbekistan, muhammed bin selman, şevket mirziyoyev, anlaşma, iş birliği