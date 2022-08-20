https://sputniknews.com.tr/20220820/suudi-arabistan-ve-ozbekistandan-125-milyar-dolarlik-is-birligi-anlasmasi-1060158174.html
Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan 12.5 milyar dolarlık iş birliği anlaşması
Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan 12.5 milyar dolarlık iş birliği anlaşması
Suudi Arabistan ve Özbekistan, çeşitli alanlarda 12.5 milyar doları aşan iş birliği anlaşmalarına imza attı. 20.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-20T00:36+0300
2022-08-20T00:36+0300
2022-08-20T00:36+0300
dünya
suudi arabistan
özbekistan
muhammed bin selman
şevket mirziyoyev
anlaşma
iş birliği
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kral Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, ekonomi, savunma, enerji, turizm, kültür, medya, denetim ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş birliğine yönelik 12.5 milyar doları aşan yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı.Mirziyoyev'un ziyareti sırasında ayrıca Suudi Arabistan-Özbekistan İş Forumu ve İş Konseyi toplantıları da gerçekleştirildi.Taraflar, Ortak Hükümet Komitesi ve İş Konseyinin kurulması aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğine övgüde bulundu.Mirziyoyev-Bin Selman görüşmesiÖzbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yolları ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/urdun-veliaht-prensi-suudi-arabistanda-nisanlandi-1060059198.html
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suudi arabistan, özbekistan, muhammed bin selman, şevket mirziyoyev, anlaşma, iş birliği
suudi arabistan, özbekistan, muhammed bin selman, şevket mirziyoyev, anlaşma, iş birliği
Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan 12.5 milyar dolarlık iş birliği anlaşması
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Suudi Arabistan ve Özbekistan, çeşitli alanlarda 12.5 milyar doları aşan iş birliği anlaşmalarına imza attı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kral Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, ekonomi, savunma, enerji, turizm, kültür, medya, denetim ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş birliğine yönelik 12.5 milyar doları aşan yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı.
Mirziyoyev'un ziyareti sırasında ayrıca Suudi Arabistan-Özbekistan İş Forumu ve İş Konseyi toplantıları da gerçekleştirildi.
Taraflar, Ortak Hükümet Komitesi ve İş Konseyinin kurulması aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğine övgüde bulundu.
Mirziyoyev-Bin Selman görüşmesi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yolları ele alındı.